“J’aurais joué à Monte-Carlo sans le Coronavirus”

Il est frappant de voir un joueur du niveau de Kevin Anderson parmi les cent meilleurs au monde, mais une chute aussi douloureuse du classement ne peut être due qu’à des problèmes externes. Dans ce cas, les fichues blessures. Celui qui était numéro 5 mondial il y a deux étés traverse l’une des étapes les plus compliquées de sa carrière, avec plusieurs opérations et étapes dans la salle d’opération.

Il est devenu le meilleur joueur sud-africain masculin le 10 mars 2008 après avoir atteint la finale du Tennis Channel Open 2008 à Las Vegas. Il a atteint son meilleur classement en carrière de n ° 5 mondial le 16 juillet 2018. Il a été le premier sud-africain à figurer dans le top 5 depuis que Kevin Curren était n ° 5.

5, le 23 septembre 1985. “Ma guérison s’est bien passée”, a déclaré Anderson sur le site officiel de l’ATP. «Je pense que cela a été un succès jusqu’à présent. J’aurais probablement été prêt pour Monte-Carlo et la saison sur terre battue.

De toute évidence, cela ne se produira plus, nous avons donc juste dû réajuster et maintenant je serai à la maison et j’ai l’impression que la partie la plus difficile de surmonter l’opération et la récupération a été faite. Je me sens assez confiant où je suis en ce moment et je peux maintenir autant que je peux tout en ne pouvant pas m’entraîner correctement et j’espère que les choses se calmeront et qu’il est plus sûr d’aller à l’extérieur, je pourrai reprendre et reprendre les choses .

De toute évidence, maintenant, c’est deux choses: «A» se remettait de ma chirurgie, avec laquelle je pense que je faisais du très bon travail. [Then] nous sommes confrontés à une sorte de temps sans précédent et, à l’instar de nombreux autres acteurs, il est évident que le souci est davantage de contrôler globalement cela pour beaucoup de gens. Je pense que c’est plus grand que notre sport en ce moment ».