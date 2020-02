“J’aurais peut-être mérité plus de 250 points” – Stefanos Tsitsipas

Le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas a défendu son premier titre ATP en remportant l’Open 13 Provence 2020 à Marseille. Tsitsipas a revendiqué 16 sets consécutifs dans le tournoi. Mais pourquoi le Grec estime-t-il qu’il méritait plus de 250 points après sa dernière victoire?

Le joueur de 21 ans a battu Felix-Auger Aliassime 6-3, 6-4 pour remporter son 5e titre ATP Tour dimanche. Tsitsipas avait perdu au premier tour lors de ses deux premières apparitions à l’Open 13.

Cependant, il a maintenant remporté huit matches consécutifs à l’ATP 250 français. Il est également devenu le premier joueur à conserver le titre à Marseille depuis Thomas Enqvist en 1998.

“Ce tournoi était plus fort que d’habitude”: Stefanos Tsitsipas

L’arme grecque a expliqué qu’il est difficile de gagner un tournoi deux fois de suite et qu’il est très fier de lui. Bien qu’il respecte chacun de ses adversaires, il estime que ses concurrents cette semaine ont été beaucoup plus forts que prévu dans une épreuve ATP 250.

«Ce tournoi était plus fort que les 250 habituels. La qualité du tennis était très bonne cette semaine. Mais si vous voulez gagner le Grand Chelem, vous devez vous rendre là où l’opposition est la plus forte “, a déclaré Tsitsipas dans une interview à L’Equipe.

«Il y avait Cilic, Medvedev, Goffin, Khachanov, Shapovalov ici. J’aurais peut-être mérité plus de 250 points », a-t-il ajouté.

L’Open 13 2020 comprenait six concurrents du Top 20 et trois des dix meilleurs joueurs. Stefanos Tsitsipas était deuxième tête de série derrière la tête de série numéro un Daniil Medvedev. Tsitsipas a affronté Ymer, Pospisil, Bublik et Auger Aliassime dans sa course au titre.

Tsitsipas a récolté 250 points de classement ATP et a reçu 116 030 € en prix après avoir remporté le trophée. Il participera ensuite à l’Open de Dubaï, à partir du 24 février.

