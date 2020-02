«J’aurais préféré que Dominic Thiem ait battu Novak Djokovic»

Au début de la saison, Rafael Nadal avait 840 points d’avance sur Novak Djokovic sur le trône de l’ATP, avec deux grands rivaux dominant le reste du Tour en 2019. Rafa et Novak ont ​​remporté les quatre titres majeurs et quatre événements Masters 1000 dans le saison derrière nous, en se poussant les uns les autres aux limites et en fixant le no.

1 champ de bataille pour les finales ATP. Djokovic a remporté le titre à Paris pour ajouter 1000 points à son décompte, semblant bien dépasser Nadal à Londres, mais il n’a pas réussi à le faire après avoir tous les deux perdu lors de la ronde préliminaire, laissant l’Espagnol au sommet pour la cinquième fois de sa carrière. .

Porté par cet élan, Rafa a également remporté la couronne de la finale de la Coupe Davis pour l’Espagne à Madrid, clôturant l’année avec un autre trophée au Championnat du monde de tennis de Mubadala. Prêt à rebondir, Novak Djokovic a pris d’assaut tous les adversaires au début de la nouvelle saison, marquant les 13 victoires et récoltant 2665 points pour passer Rafa et regagner le trône de l’ATP, entamant sa 276e semaine comme numéro mondial.

1 et de rester sur les traces de Pete Sampras et Roger Federer. À la Coupe ATP, le Serbe a mené son pays vers le titre inaugural, battant Nadal en finale et ajoutant 665 points pour six victoires, réduisant le déficit de l’Espagnol et le dépassant après le huitième couronne de l’Open d’Australie.

À Melbourne, Novak Djokovic a fait tout son chemin pour son 17e titre majeur, défendant 2000 points à partir de 2019 et utilisant le fait que Nadal a perdu avant la demi-finale pour se déplacer devant lui. Nadal a perdu contre Dominic Thiem en quart de finale après un combat acharné, ouvrant la porte grande ouverte à Novak qui battrait Thiem dans le match pour le titre après quatre heures et cinq sets.

Parlant de la finale, Nadal a admis qu’il aurait préféré que Thiem ait levé le trophée mais il est également bon avec ce résultat, affirmant que Novak est le meilleur joueur du monde en ce moment et le félicitant pour un autre titre majeur.

“J’aurais préféré que Thiem remporte l’Open d’Australie. Mais, pour être honnête, j’ai aussi bien dormi pendant les deux derniers jours, même sans ça. Peu importe qui était le vainqueur, Dominik ou Novak; ça fait partie de notre sport.

Novak a joué un tournoi incroyable, étant le meilleur joueur du monde en ce moment. Tout ce que je peux faire, c’est le féliciter pour un autre énorme succès. ”