“J’avais besoin de sécurité” – Naomi Osaka sur sa célébrité

La star japonaise Naomi Osaka a eu des réponses intéressantes pour divertir ses fans pendant que la quarantaine se poursuit. Alors que la plupart d’entre nous ont plus de temps pour réfléchir à certains événements de notre vie, il en va de même pour les stars du tennis.

Un fan a posé une question intéressante à Osaka sur Instagram. Toutes les stars du tennis continuent d’accumuler des réalisations stupéfiantes. Cependant, il y a un moment où vous vous dites “Woah, je l’ai vraiment fait grand.”

Le plus souvent, il s’agit d’un changement dans votre vie passée et non d’une réalisation historique. Il en va de même pour Naomi Osaka.

Qu’a dit Naomi Osaka?

Osaka a révélé que son moment de vérité est venu dans sa patrie, le Japon. Tout en marchant avec désinvolture sur la route, elle a dû employer des agents de sécurité. De plus, une foule immense s’est rassemblée pour avoir un aperçu de leur fille préférée.

«Quand j’essayais de me promener à Osaka, j’avais besoin de sécurité et cette foule s’est formée.»

Cependant, la jeune sensation a précisé qu’elle ne pense toujours pas qu’elle a vraiment réussi. En effet, beaucoup de ses objectifs restent non atteints. En attendant, il reste encore beaucoup à faire.

“Une question difficile, car j’ai encore des méga-objectifs et je n’ai touché nulle part près de l’endroit où je veux être. C’est juste le moment où je me suis senti vu. “

Nous pouvons complètement nous relier à Osaka à un certain niveau. Lorsque vous venez d’un pays qui n’a pas vraiment les plus grands précédents en termes de stars du tennis, vos réalisations sont vraiment nouvelles dans tous les sens. Osaka est la plus grande star du tennis à sortir du Japon depuis longtemps.

Même Kei Nishikori a eu ses moments de gloire, mais il n’a pu gagner aucun grand chelem. Osaka, en revanche, en a déjà remporté deux. Naomi Osaka sera certainement l’une des plus grandes stars du tennis asiatique dans la période à venir.