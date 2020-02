«J’avais besoin de temps pour trouver le rythme contre Hubert»

Après un début de saison lent en Australie, Stefanos Tsitsipas a remporté une victoire au premier tour à Rotterdam, battant Hubert Hurkacz 6-7, 6-3, 6-1 en deux heures et sept minutes. Ayant quelques problèmes avec une blessure à l’épaule, le Grec a perdu l’ouvreur dans le bris d’égalité malgré un grand retour dans les phases finales, passant ensuite à une vitesse supérieure pour dominer dans les sets deux et trois et atteindre les 16 derniers, rattrapant 12 des les 14 derniers matchs pour sceller l’accord avec style.

Trouver sa gamme dans la deuxième partie de la rencontre, Stefanos a frappé 28 gagnants et 20 fautes directes, laissant le pôle sur près de 40 fautes directes et produisant six pauses de 11 occasions de franchir la ligne d’arrivée en premier.

Hubert a éclaté dans le troisième match du match et avait trois points de set au service à 5-4, les perdant tous à subir une pause avant de prendre le bris d’égalité 7-2 avec un gagnant de retour pour un avantage précoce. En l’absence d’erreurs, le Grec a pris trois pauses dans le set numéro deux pour un 6-3, surmontant un déficit précoce et gagnant un coup de pouce pour naviguer à travers le décideur avec une double pause, frappant quatre vainqueurs au septième match pour se retrouver dans le deuxième tour.

“J’avais une fiche de 2-0 au début du deuxième set et j’ai remporté 12 des 14 derniers matchs. C’était une bonne course à la fin. J’ai commencé à mieux jouer à partir de ce moment-là, à m’adapter aux conditions et à m’habituer à les motifs des points sur le terrain.

Cela m’a donné confiance et soulagement pour mieux servir, ouvrir le terrain et mélanger les choses. Il y a beaucoup de nerfs et de tensions quand vous jouez au tournoi et une fois que vous perdez, vous ne savez pas quoi faire; vous vous sentez soudainement comme une personne normale et les joueurs de tennis ne sont pas comme ça, avec le voyage toute l’année et la compétition à tant de tournois. ”