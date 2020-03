“J’avais extrêmement peur” – Naomi Osaka ouvre une lettre émotionnelle à son futur moi

On pense généralement que le vétéran guide le novice. Cependant, l’ancienne n ° 1 mondiale, Naomi Osaka, a transmis la sagesse à sa version plus ancienne en notant une lettre à son avenir. La star japonaise a écrit ses pensées pour Nike et a préservé ce qui est important pour elle aujourd’hui bien dans son avenir. Comment Osaka veut-elle se voir dans le futur? Elle explique.

La lettre reflétait la vie actuelle d’Osaka ainsi que ses objectifs fixés pour un avenir idéal. À la surprise générale, les buts du double champion du Grand Chelem n’étaient pas basés sur le tennis mais plus que cela.

“J’espère pouvoir en quelque sorte inspirer les gens”: Naomi Osaka

La jeune femme de 22 ans a mentionné qu’elle n’avait jamais écrit de lettre future, car elle croyait fermement à l’existence des choses. Cependant, elle vise à préserver ses valeurs clés et à inspirer de nombreuses personnes dans tous les contextes. Elle espère que son avenir a aidé autant de personnes qu’elle le pouvait et a eu un impact positif sur leur vie.

«J’espère qu’à l’avenir, je conserverai toujours mes valeurs fondamentales. Quels que soient les types d’épreuves et de tribulations auxquels je fais face, je reste positif. J’espère pouvoir en quelque sorte inspirer les gens, je ne sais pas encore dans quel contexte », a écrit Osaka.

“Assez drôle quand j’ai commencé à écrire ceci, je pensais que mon cerveau allait immédiatement écrire sur les futurs objectifs de tennis, mais je me rends compte que c’est beaucoup plus grand que ça”, a-t-elle ajouté.

“Je me rends compte que vous devez embrasser l’inconnu”: Osaka

Osaka a expliqué que l’avenir est passionnant car on ne sait jamais ce qui va se passer. D’un autre côté, la partie qui ne sait pas lui fait aussi peur.

«Avant, j’avais extrêmement peur de l’avenir parce que ne pas savoir est aussi effrayant. Mais je me rends compte que vous devez embrasser l’inconnu et vous ne pouvez contrôler que ce qui se passe maintenant. Donc, le moi en ce moment met constamment en pleine réflexion et effort dans toutes les choses que j’aime. J’espère que l’avenir me fera de même », a conclu Osaka.

Naomi a toujours souhaité parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et elle partage ouvertement ses expériences avec le monde. L’ascension d’Osaka vers le sommet a été rapide et captivante.

Elle vise également à surpasser ses propres attentes à chaque fois qu’elle monte sur le terrain. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait captivé les masses. Mais surtout, il est important qu’elle soit plus extravertie. Et elle espère rester la même dans son avenir.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion