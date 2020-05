J’avais le sentiment que l’ATP ne représentait pas et ne protégeait pas les joueurs

La star du tennis français Gilles Simon, 35 ans, affirme qu’il n’a jamais vraiment eu le sentiment que les joueurs étaient bien protégés et représentés par l’ATP. Le tennis est confronté à l’une des périodes les plus difficiles de son histoire, car un grand nombre d’événements ont été annulés en raison de l’épidémie de coronavirus et les joueurs sont restés sans moyen de gagner de l’argent.

Le Tour est suspendu depuis le 12 mars et la suspension se poursuivra jusqu’au 13 juillet au moins. un mois sans chèque – encore moins plusieurs mois.

“Il y a déjà eu beaucoup de tournois annulés. Ce sont des questions qui se posent au quotidien avec des entreprises qui ont souffert. Il y a des tournois pour lesquels ce sera difficile, des joueurs pour qui c’est très difficile, d’autres pour qui ça ira bien et ils survivront “, a déclaré Simon à la Fédération française de tennis (FFT), comme l’a révélé We Love Tennis France.

“C’est là que nous voyons que c’est quelque chose que j’ai toujours dénoncé et j’ai quitté le Conseil des joueurs de l’ATP après cela parce que le sentiment que j’avais était que l’ATP ne protégeait pas et ne représentait absolument pas les joueurs.

Nous voyons aujourd’hui quand nous avons une crise, un joueur de tennis que fait-il? “Simon, classé n ° 54 au monde, est quatorze fois champion de l’ATP et ancien n ° 6 mondial. Simon a obtenu le meilleur résultat de cette saison à Marseille, où il a disputé la demi-finale.La course du Français à Marseille s’est terminée par le finaliste Felix Auger-Aliassime.