“J’avais l’habitude de chasser les joueurs pour des autographes” – Roger Federer

Roger Federer n’est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il a gagné sa place dans le monde difficile du tennis et a appris les choses à la dure.

Roger a payé sa cotisation sur le terrain car il a également travaillé comme garçon de balle. De toute évidence, maintenant que vous considérez le maestro suisse comme un garçon de balle, cela semble inimaginable. Cependant, il était une fois la meilleure façon pour Federer de côtoyer le tennis.

Dans une récente interview avec ATP découverte, le maestro suisse s’est souvenu de ses jours en tant que garçon de balle. Écoutons ses récits de Bâle.

Savoir plus – “Je me souviens d’avoir joué contre le mur” – Roger Federer se souvient de Days of Struggle

Qu’a dit Roger Federer?

Roger Federer s’est rappelé comment il avait même fait un livre avec des photos de joueurs de tennis. Ensuite, il est devenu un garçon de balle à Bâle –

“[I collected] beaucoup d’autocollants aussi. Il y a eu un an, je suppose que c’était le début des années 90 où tous les anciens joueurs de tennis étaient [a book]», A déclaré Federer. «Il s’agissait des tournois, des trophées, des joueurs, alors j’ai appris à tous les connaître. Et puis finalement, je suis aussi devenu un joueur de ballon lors de mon événement dans ma ville natale à Bâle. »

Roger a révélé comment il courrait derrière le joueur pour les autographes. C’était des temps plus simples et Roger, un fan inconditionnel.

Regarder – 20 coups en mode divin Roger Federer

«J’avais l’habitude de chasser les joueurs pour des autographes, ce qui n’était pas très grave à l’époque, car le selfie n’existait pas. Ce sont donc mes souvenirs de l’époque. »

Roger Federer a aiguisé ses dents en regardant les joueurs de près. Il a observé avant d’aller pour le grand. Même maintenant, vous trouverez toujours Roger très empathique envers les garçons de ballon.

En fait, vous ne le verrez jamais perdre son sang-froid face à leurs petites erreurs. C’est parce qu’il comprend la valeur de la lutte. Il est certainement vrai dans le cas de Roger Federer que l’expérience est le meilleur professeur possible.