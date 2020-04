«J’avais l’habitude de montrer plus d’émotions quand j’étais plus jeune»

Si quelqu’un avait regardé les matchs de Roger Federer dans les années 90, il pourrait assister à un joueur complètement différent de ce qu’il est devenu plus tard. Le jeune Suisse était connu pour son talent mais aussi son tempérament court, jetant des crises de colère sur le terrain et jurant après à peu près toutes les balles qu’il manquerait.

Roger avait l’habitude de perdre le focus après quelques notes douteuses ou ses mauvais mouvements, se disputant avec lui-même et les arbitres et mettant ses parents dans l’embarras à plusieurs reprises. Après avoir terminé sa carrière junior en 1998, Federer a commencé à travailler sur ce segment et l’a beaucoup amélioré au cours des deux prochaines années, devenant un compétiteur plus composé et entièrement concentré sur son jeu seul.

Après une mauvaise décision de l’arbitre de chaise à l’US Open 2002 contre Michael Chang, Roger a perdu le rythme pendant un certain temps, mais rien de tel qu’il ne le ferait dans le passé, surmontant cela et marquant 6-3, 6-1, 6- 3 triomphe pour réserver la place au troisième tour.

“J’ai perdu le rythme pendant un certain temps dans le troisième set suite à cet appel terrible de l’arbitre; je ne peux pas croire qu’il ait raté celui-là. J’ai utilisé pour montrer plus d’émotions dans le passé mais dernièrement, il n’y avait pas grand-chose que je pouvais montrer dans les deux derniers mois parce que je perdais seulement.

Je ne veux pas juste casser des raquettes; J’ai une bonne raquette, je n’ai pas besoin de la casser. C’est moi, ma tête, qui ne fonctionnait pas. J’avais en effet l’habitude de montrer plus d’émotions quand j’étais plus jeune; Je devrais toujours me calmer et conserver cette énergie pour le match et la concentration.

Quand ce sera un stade plein, je montrerai plus d’émotions. Aujourd’hui contre Michael, ce n’était pas nécessaire. Pour moi, c’est juste important que je sois heureux sur le court et que je souris. Bons clichés de lui, bons clichés de moi, que je m’amuse. C’est essentiel pour mon jeu. ”