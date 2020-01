Javier Barranco réalise sa deuxième victoire en Turquie

Le joueur de tennis d’Almeria Javi Barranco a répété la victoire dans un autre tournoi ITF à Antalya (Turquie) pour la deuxième semaine consécutive et après avoir remporté il y a sept jours le Megasaray Cup Series Club à cette occasion a soulevé la Sahinler Cup Series, qui devient ainsi son 8ème titre professionnel individuel.

Barranco a commencé son périple dans ce nouveau tournoi en Turquie en battant l’Italien Alessandro Petrone par 6/4 6/1 puis s’imposer avec solvabilité au Slovène Anze Arh par 6/1 6/1. Après avoir passé le tour des quarts de finale pour un affrontement contre l’Italien Marco Bortolotti, l’Almeria était de nouveau supérieur à son adversaire en demi-finale, également l’Italien Davide Galoppini, qui a gagné 6/2 6/2.

En finale, c’est là que Barranco a trouvé le plus de complications, ce qui a été mesuré par le belge Julien Cagnina. Le premier set était pour l’Almeria par 6/4, bien que son adversaire ait équilibré le jeu en remportant le second par 6/2. Avec tout décidé au troisième tour, Barranco a été franc pour remporter la victoire avec un 6/1.

Le joueur de tennis d’Almeria a déclaré après la finale être “très heureux de cette nouvelle victoire” dans “une semaine où j’ai donné un bon niveau dans tous les matches et qui a été vu dans les résultats, sauf en finale, où j’ai eu un rival assez compliqué qui venait d’une blessure et qui était très élevé ». Barranco, qui revient en Espagne cette semaine avant de partir jouer trois tournois aux États-Unis, est entré dans le top 300 mondial avec ces deux victoires et espère «continuer à la même vitesse pour atteindre l’objectif d’atteindre les tours de qualification de Roland Garros. “

