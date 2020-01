Javier Martí confirme son retour

Peu de choses que nous attendons plus de fans espagnols qu’un retour triomphal de Javier Martí (28 ans, n ° 964). Nous voulons juste qu’il termine une semaine sans blessure pour démontrer ce qu’il est capable de faire. Eh bien, peut-être que cette saison est celle de 2020. Il vient de gagner un match de près de trois heures à son compatriote Nikolas Sánchez par un marqueur serré décidé lors du bris d’égalité du troisième set: 6-2, 2-6 et 7-6 (5). À la première balle du match, l’expérience de Javier a prévalu pour ajouter son 19e titre et son premier depuis 2018. Il a presque pu l’atteindre à Castellón à la fin de l’année dernière et cette saison, il a sauté sur la piste avec la faim pour tout gagner. De loin supérieure à ses rivales tout au long de la semaine, aujourd’hui la pression de la finale a été remarquée chez les deux joueurs. Nous verrons jusqu’où Marti est capable d’atteindre tout au long de l’année.

