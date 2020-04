“Je commence à penser que cette année sera annulée”

Simona Halep n’est pas optimiste quant à la reprise de la saison de tennis 2020. La longue halte du Tennis Tour a été officiellement prolongée jusqu’au 13 juillet en raison de la pandémie de COVID-19, qui met la planète entière en crise.

New York, la ville qui accueille l’US Open, traite plus de 149 000 cas positifs de COVID-19. Nous avons tous en tête les images tragiques de fosses communes dans la métropole américaine, en raison des nombreux décès auxquels la ville est confrontée.

Halep, dans une interview, a parlé de ses doutes sur le reste de la saison: “Le pire scénario dans ma tête est que cette année sera annulée. Je suis sûr que cette période passera, surtout si nous écoutons les indications et restons sûr à la maison.

Je pense que la pause sera plus longue, je ne pense pas que nous reprendrons en juillet. Je n’avais jamais eu un tel sentiment, donc je ne sais pas à quoi m’attendre. Cependant, la chose la plus importante au tennis est les jambes. Je dois continuer à courir et garder mes muscles actifs pour pouvoir bien bouger sur le court de tennis. “

Entre-temps, la nouvelle officielle du tournoi féminin est intervenue Coupe Rogers. En raison de l’isolement au Québec, le tournoi féminin a également été annulé. Toute la balançoire américaine est menacée, y compris l’US Open.

Voici le communiqué de presse de la Coupe Rogers sur le simple féminin: “Suite aux mesures imposées par les autorités gouvernementales de la province de Québec, Tennis Canada annonce le report de la Coupe Rogers à Montréal. Le tournoi se déroulera du 6 au 15 août 2021, comme Montréal accueillera l’événement féminin. ”