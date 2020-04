L’ancien numéro 3 mondial Grigor Dimitrov, de Bulgarie, a déclaré qu’il allait commencer un nouveau cours à la Harvard Business School dans quelques semaines, ce qu’il avait toujours voulu faire. Dans une chronique du site Web de l’ATP Tour, Dimitrov dit: “Je commence un cours à la Harvard Business School dans quelques semaines.

C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. J’adorais aller à l’école, mais je n’ai pas eu la chance d’en faire l’expérience autant que je l’aurais voulu. Maintenant, j’ai le temps de faire quelque chose de nouveau et de différent. “

Dimitrov dit qu’il passe actuellement la période d’arrêt du tennis en Californie où il essaie de rester en forme et de maintenir une routine. “J’ai décidé de rester sur la côte ouest des États-Unis après l’annonce de l’annulation d’Indian Wells.

Les jours ont été à peu près les mêmes, mais pour être honnête, je suis de très bonne humeur maintenant. Cela a été un peu un ajustement, mais je pense que c’est bien de se lâcher, de laisser pousser sa barbe ou tout ce que vous voulez faire.

Les joueurs de tennis sont des créatures d’habitude, alors je veille toujours à structurer ma journée. Allez vous coucher à l’heure, réveillez-vous tôt, soyez productif le matin. Il y a une raison pour laquelle certains des plus grands esprits de notre temps se réveillent tôt.

Je pense que la structure est nécessaire pour vos pensées mentales. Se laver aussi les mains autant que possible. Je suis un fanatique fou en ce qui concerne la lessive et je le fais deux fois par jour. J’ai de la chance car j’ai une petite salle de gym sur la propriété où je loge et je peux y accéder tous les jours.

J’ai un petit terrain de basket pour courir ou je peux me promener. Le maintien de ma physicalité au quotidien est la clé. Vous pouvez toujours trouver un moyen de faire de l’exercice, même à la maison. Ce n’est pas facile, mais révèle beaucoup de choses sur votre propre personnage et vous permet d’en savoir plus sur vous-même.

Bien manger est tout aussi important maintenant, mais je me laisse un peu lâche et j’ai parfois des choses que je ne mangerais pas nécessairement en compétition. J’ai été très douée pour faire des biscuits aux pépites de chocolat ces derniers temps!

J’ai été en contact avec des amis et de la famille pendant cette période. Avec les sacrifices que nous faisons en tant qu’athlètes, il est parfois difficile d’être le meilleur ami que vous aimeriez être pour vos proches. C’est maintenant la chance de se reconnecter et d’écouter vraiment.

Pour l’instant, rester fort mentalement est la chose la plus importante. Espérons que nous n’en ayons qu’un peu plus. J’espère que tout le monde pourra s’en sortir en toute sécurité. Je suis sûr que nous allons tous reprendre bientôt ce que nous aimons faire, mais la santé est la chose la plus importante en ce moment. “

Le Bulgare dit qu’il a également fait don récemment de ventilateurs à un hôpital de sa ville natale et qu’il souhaite continuer à faire du travail philanthropique à l’avenir. “J’ai récemment fait don de ventilateurs à l’hôpital de ma ville natale de Haskovo pour aider les personnes touchées par le coronavirus.

J’ai toujours été très conscient de ce qui se passe en Bulgarie. J’ai joué pour la Bulgarie toute ma vie. J’apprécie vraiment les gens et tout le soutien au fil des ans. Ce n’est pas seulement une façon de redonner quelque chose à mon pays, mais cela m’émeut profondément et me fait me sentir vivant.

À l’avenir, j’espère que je pourrai avoir les bonnes opportunités, les bons partenaires et la bonne structure pour faire les choses que j’ai toujours voulu faire, que ce soit dans le domaine médical ou éducatif ou quelque chose comme ça.

Je sais juste qu’il y a des choses plus importantes et je voudrais vraiment non seulement être fortement impliqué, mais donner une partie de moi-même pour cela. ”