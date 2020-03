“Je comptais les jours …”

L’ancienne numéro un mondiale Angelique Kerber ne pourra pas jouer à l’Open de Stuttgart après que le directeur du tournoi a annoncé que cela n’aura pas lieu cette année en raison de l’épidémie de coronavirus. La décision a été

suivi du verdict des tournées WTA et ATP pour suspendre tous les tournois de tennis jusqu’au 7 juin.

Kerber, deux fois vainqueur du Porsche Tennis Grand Prix, regrette que les choses se soient passées ainsi, mais elle comprend que la santé et le bien-être sont plus importants. «Comme chaque année, je comptais le jour jusqu’au départ du Grand Prix Porsche Tennis… mais il y a des choses plus importantes en ce moment – la santé et la sécurité sont la priorité principale.

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent », a écrit Kerber sur Instagram. En raison de la propagation mondiale du coronavirus, la Porsche AG a décidé de ne pas organiser le Porsche Tennis Grand Prix de cette année. “Nous sommes extrêmement désolés que le Porsche Tennis Grand Prix ne puisse pas être joué cette année”, a déclaré le directeur du tournoi, Markus Günthardt.

“Nous aurions aimé offrir une fois de plus aux fans de la région du tennis de classe mondiale dans la Porsche Arena. Les circonstances particulières empêchent malheureusement le tournoi d’avoir lieu. La santé des joueurs, des filles du ballon, des spectateurs et de tout le reste du personnel est la plus élevée. priorité pour nous.

Nous attendons avec impatience le tournoi 2021 du 17 au 25 avril ». Günthardt poursuivit. «La saison de tennis professionnel est maintenant suspendue jusqu’au 7 juin, y compris l’ATP Challenger Tour et l’ITF World Tennis Tour.

A ce moment, les tournois se déroulent à partir du 8 juin [which includes Queen’s] nous prévoyons toujours d’aller de l’avant conformément au calendrier publié ». a été écrit dans la dernière déclaration conjointe publiée par l’ATP et la WTA.