Je connais Rafael Nadal depuis qu’il était très jeune

Le Français Gael Monfils dit que Rafael Nadal ne l’impressionne pas autant qu’il impressionne les autres parce qu’il connaît l’Espagnol depuis qu’ils sont enfants et il attendait de lui qu’il devienne un grand joueur. Nadal, 33 ans, a été à la hauteur de ses attentes, car il est le deuxième sur la liste des records du Grand Chelem avec 19 majors capturés et l’un des plus grands à avoir jamais joué.

“Nadal, je le connais depuis qu’il est très jeune. Alors il m’impressionne moins qu’il impressionne les autres”, a expliqué Monfils, comme l’a révélé Quentin Moynet de L’Equipe.

Monfils, 33 ans, et Nadal, numéro 2 mondial, se sont affrontés 16 fois jusqu’à présent et le Français n’a pas eu beaucoup de succès contre l’Espagnol.

Nadal, ancien n ° 2 mondial, a remporté les six dernières rencontres contre le n ° 9 mondial Monfils alors qu’il détient un record de 14-2 en tête-à-tête face au Français. L’ancien numéro 6 mondial Monfils n’a pas gagné un match contre Nadal en huit ans, sa dernière victoire contre l’Espagnol ayant eu lieu à l’Open du Qatar à Doha, en 2012.

La dernière rencontre entre les deux a eu lieu au Masters de Madrid en 2018, lorsque l’Espagnol a battu le Français pour atteindre les huitièmes de finale. Monfils et Nadal devaient se rencontrer en demi-finale des Maîtres de Montréal l’an dernier, mais le match n’a jamais eu lieu car le Français a été contraint de céder le pas à l’Espagnol.