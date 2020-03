Je crois au pouvoir du sport pour le développement global des jeunes

La Britannique Judy Murray, ancienne capitaine de la Fed Cup britannique et mère des meilleures stars du tennis en double, Andy & Jamie Murray, a déclaré que les parents devraient encourager leurs enfants à réaliser leurs rêves alors qu’elle soutenait une association caritative qui fournit des repas scolaires dans certains des pays les plus pauvres du monde.

Murray a déclaré qu’elle était un grand partisan de Mary’s Meals, qui nourrit plus de 1,6 million d’enfants chaque jour d’école dans 18 pays à travers le monde, selon le site Web runcornandwidnesworld. L’organisme de bienfaisance célèbre le rôle des mères dans la perspective de la fête des mères le 22 mars et demande aux supporters d’envoyer une carte-cadeau de la fête des mères de 15,90 £, qui nourrira un enfant pendant toute une année scolaire.

S’adressant à l’agence de presse de l’Autorité palestinienne, Murray a déclaré: “Je pense que vous leur donnez des ailes pour qu’ils puissent voler. Vous créez l’environnement pour qu’ils prospèrent et cet environnement change à chaque étape du voyage. Vous devez les aider à développer leur indépendance, leur responsabilité , en gardant les pieds sur terre, toutes les bonnes valeurs de la vie et en les aidant à développer leurs compétences de vie qui leur seront utiles au fur et à mesure qu’ils progressent vers l’âge adulte.

Vous devez toujours savoir quelle est la prochaine étape, de quoi ont-ils besoin? “Vous devez comprendre qu’à un moment donné, ils vont voler dans le nid, généralement quand ils vont à l’école, mais il y a beaucoup de responsabilités parentales en hélicoptère maintenant et pour moi, vous devez leur donner l’indépendance dont ils ont besoin, laissez-les prendre leurs propres décisions, laissez-les faire leurs propres erreurs, reprenez-les après les erreurs, car les succès sont les plus faciles ».

Murray a également parlé du rôle du sport dans l’autonomisation des jeunes. «Je crois énormément au pouvoir du sport en termes de développement global des jeunes. Mes enfants ont tous deux poursuivi une carrière dans le sport, mais quand ils étaient petits, je voulais simplement qu’ils aiment le sport et que le plein air et le sport soient quelque chose que nous puissions faire ensemble en famille.

Il s’agit de les encourager à avoir des objectifs, à avoir des rêves et nous sommes là en tant que parents pour les soutenir. C’est l’amour inconditionnel qui vient d’être parent. Pour Andy ayant un frère aîné qui était un peu plus grand et plus fort, je pense que cela avait beaucoup à voir avec la façon dont il est devenu ultra-compétitif parce qu’il a toujours voulu battre Jamie. Mais il n’a jamais rien craint car Jamie l’a toujours fait avant lui, Jamie a ouvert la voie ».