“Je crois que c’est une bonne nouvelle” – Andrey Rublev satisfait de la décision du French Open

Les organisateurs de l’Open de France 2020 ont récemment fait beaucoup de bruit dans la fraternité du tennis en annonçant un changement de dates. Ils l’ont fait de manière assez secrète, gardant tout sous le capot jusqu’au moment où ils ont fait l’annonce. En dehors de cela, certains joueurs, fans et organes directeurs du tennis étaient indignés d’être tenus dans l’ignorance, tandis que d’autres n’étaient pas satisfaits des nouvelles dates. Andrey Rublev a donné son avis sur le sujet.

La pandémie de coronavirus est plus réelle qu’autre chose actuellement. Il a perturbé tous les aspects de la vie à travers le monde. Les événements sportifs en souffriront toujours.

Dans la plupart des sports, le report des événements et des matchs ne sera pas le plus gros problème. Avec quelques ajustements ici et là, réduisant la morte-saison et il peut être pris en charge. En ce qui concerne le tennis, l’image change.

Andrey Rublev positif sur les nouvelles dates

La saison de tennis est simplement remplie d’événements tout au long de l’année. En l’absence de tennis possible pendant plus de deux mois, le report de tous les événements n’est pas vraiment viable. Ce serait comme essayer de monter un puzzle sans l’image sur la boîte, ou même toutes les pièces.

La plupart des événements se déroulent à l’extérieur, ce qui signifie qu’il y a trop de facteurs à considérer lors de la reprogrammation d’un événement.

Aujourd’hui, l’Open de France est l’un des événements sportifs les plus prestigieux. S’il y a une possibilité de jouer au tennis cette année, la priorité doit certainement être les quatre tournois du Grand Chelem. Rien de mieux que le Grand Chelem.

Avec des options et des plages horaires très limitées, les officiels de la Major de terre battue ont pris une décision difficile.

⚠️Le tournoi de Roland-Garros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020. # RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA

– Roland-Garros (@rolandgarros) 17 mars 2020

Roland Garros aura lieu juste une semaine après la fin de l’US Open, donnant aux joueurs très peu de temps pour s’acclimater aux terrains très différents de Paris.

Qu’il suffise de dire qu’ils n’avaient pas le choix.

Beaucoup dans la communauté du tennis ont grommelé au sujet du changement. Andrey Rublev, cependant, a une vision très positive de l’épisode.

«Au début, j’ai été surpris par l’annonce, mais je pense qu’il vaut mieux jouer Roland Garros plus tard que de suspendre complètement l’événement. Contrairement aux sports d’équipe, les joueurs de tennis n’ont pas de salaire mensuel. Nous gagnons de l’argent en fonction des résultats que nous obtenons dans les tournois. Si nous ne jouons pas, nous ne pouvons rien obtenir. Je pense que c’est une bonne nouvelle, avec Roland Garros qui offre de gros prix à de nombreux joueurs. »

Le jeune russe fait valoir un argument très valable. Les joueurs de tennis gagnent de l’argent en jouant à des compétitions. étant donné la situation actuelle, nous savons que personne ne gagne de l’argent.

Alors que les meilleurs joueurs peuvent survivre pendant des années sans fonds entrants, les joueurs les moins bien classés souffrent. Le tennis est un sport coûteux à pratiquer, et tous les joueurs ne peuvent pas poursuivre leur carrière si la suspension persiste trop longtemps.

les joueurs gémissant sur le calendrier serré sont compréhensibles, mais je préfère regarder tous les Majors aller de l’avant plutôt que de les sauter complètement.