Je crois que Dominic Thiem peut gagner des tournois du Grand Chelem, être n ° 1

L’entraîneur Nicolas Massu a fait l’éloge de la grandeur des Big Three mais il est convaincu que son élève Dominic Thiem pourra lutter contre les meilleurs joueurs et faire des choses importantes. Thiem, classé n ° 5 mondial, a remporté son premier titre de Masters à Indian Wells l’an dernier, avant de terminer deuxième de l’Open de France pour la deuxième saison consécutive.

Depuis l’acquisition du champion olympique de 2004 Massu, l’Autrichien de 26 ans a élevé son jeu, mais cela ne lui a pas encore permis de remporter un premier titre du Grand Chelem. “Il n’est pas facile pour le reste (des joueurs) de suivre (Rafael Nadal, Novak Djokovic & Roger Federer) et d’atteindre les résultats qu’ils obtiennent.

Mais s’il y a une personne capable de le faire à l’avenir – non seulement à l’avenir mais maintenant aussi – cette personne est Dominic. Je crois qu’il peut désormais se battre pour des titres encore plus gros et devenir un jour le numéro un “, a déclaré Massu en exclusivité à Sport Klub.