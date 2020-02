“Je crois que mon meilleur tennis est devant moi”, déclare un Milos Raonic confiant après une belle performance à l’Open d’Australie

Milos Raonic pense que son meilleur tennis est devant lui après un retour réussi de ses dernières blessures.

Le Canadien est un ancien numéro trois mondial et finaliste de Wimbledon, mais sa blessure a décimé sa carrière au cours des dernières années.

Il espère cependant que ces jours sont révolus et qu’il peut maintenant continuer et tenir la promesse qu’il a montrée au début de sa carrière.

«Je pense que je peux trouver un niveau supérieur à ce que j’avais auparavant», a déclaré Raonic à la presse canadienne.

“Je reconstruis. En raison de blessures, les trois dernières années ont en quelque sorte été gaspillées.

«Je souhaite que les choses soient différentes mais je dois remonter.

«J’ai l’impression que mon tennis est là, mais je dois rester en bonne santé et me donner une chance de participer semaine après semaine.»

Les signes étaient certainement positifs à l’Open d’Australie, où Raonic a battu Stefanos Tsitsipas avant de rencontrer Novak Djokovic en quart de finale.

«J’étais satisfait de la façon dont mon jeu progressait et s’est amélioré de plus en plus tout au long de l’Open.

«Je n’ai pas beaucoup joué au tennis l’année dernière, donc je trouve toujours mon jeu, je trouve mon chemin mais je pense que c’était un point de départ très positif pour moi.»

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.