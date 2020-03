“ Je défendrai la couronne de Roland Garros chaque fois qu’ils le planifieront ”

La pandémie de coronavirus a été le facteur dominant dans le monde du tennis (et en général) au cours des trois premiers mois de 2020, annulant les événements d’Indian Wells et de Miami Masters 1000 et toute l’action sur terre battue en avril, mai et la première semaine de juin .

N’ayant aucune chance d’accueillir Roland Garros fin mai, les organisateurs de la seule Major terre battue du calendrier ont repoussé la date au 20 septembre, une semaine seulement après la fin de l’US Open! Désireux de s’emparer de cette place dès que possible avant les autres événements, les organisateurs de Roland Garros n’ont pas parlé avec l’ITF, l’ATP, les autres Majors ou les joueurs eux-mêmes, les mettant au défi de participer à deux Majors dans les cinq semaines, sur différents continents et surfaces.

Comme prévu, de nombreux joueurs et tournois n’étaient pas satisfaits de cette décision, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose maintenant, en espérant que tout ira bien dans quelques mois afin qu’ils puissent au moins avoir la chance de jouer les événements les plus importants de le calendrier.

La championne en titre de Roland Garros, Ashleigh Barty, est prête à défendre la couronne malgré un calendrier malheureux, affirmant qu’elle sera heureuse de concourir à Paris à tout moment de l’année. Barty n’a pas parlé avec Guy Forget des changements d’horaire comme Rafael Nadal l’a fait mais elle a confirmé sa participation à ce qui devrait être le dernier Major de la saison pour la première fois de l’histoire.

“J’espère avoir la chance de défendre mon titre en septembre; toute opportunité de compétition est quelque chose que je saisirai à deux mains”, a déclaré Barty. “Il y a des choses plus importantes qui se passent dans le monde en ce moment, cependant, et je ferai tout ce qui peut nous aider à rester en sécurité et en bonne santé. Non, je n’ai pas parlé à Guy Forget mais je suis heureux de jouer le tournoi chaque fois c’est prévu. ”