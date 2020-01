«Je devais apporter mon meilleur» – Ashleigh Barty passe devant Petra Kvitova et en demi-finale de l’Open d’Australie

L’Aussie rêve d’un vainqueur de l’Open d’Australie à domicile devenu plus réel mardi alors qu’Ashleigh Barty s’est vengée de Petra Kvitova pour atteindre les demi-finales.

La numéro un mondiale est la première Australienne à avoir réussi les quatre derniers duels depuis Wendy Turnbull en 1984 et vise à devenir la première à remporter le trophée depuis Chris O’Neil six ans plus tôt.

C’est à ce stade de l’année dernière que son défi a échoué, Kvitova propulsant son chemin vers une victoire en deux sets, mais Barty est devenue depuis un champion du Grand Chelem et le meilleur joueur du monde.

Un premier set serré aurait pu aller dans les deux sens, mais c’est Barty qui l’a traversé sur un tie-break, sauvant un point de set, et elle était en contrôle total dans le deuxième pour gagner 7-6 (6) 6-2.

«C’était absolument incroyable. Je savais que je devais apporter mon meilleur absolu aujourd’hui contre Petra. Ce premier set était si crucial », a déclaré Barty.

«Je voulais juste essayer d’en tirer le meilleur parti et c’était vraiment bien de prendre un départ rapide dans la seconde.»

La tête de série affrontera Kenin au cours des quatre derniers matchs. Barty a remporté quatre de ses cinq matches contre l’Américaine, mais elle ne tient rien pour acquis.

“Elle s’est beaucoup développée au cours des 12, 18 derniers mois”, a-t-elle déclaré à propos de Kenin.

«C’est une grande attaquante de balle qui veut être à l’intérieur du terrain pour prendre le ballon de toute façon.

“Il s’agit de moi de mettre mes chaussures de course, d’apporter de la variété et d’essayer de faire correspondre le match autant que possible.”

