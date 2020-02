“Je dis au revoir” – Maria Sharapova, cinq fois vainqueur du Grand Chelem, annonce sa retraite

Dans un essai émouvant, Maria Sharapova a annoncé sa retraite du tennis, confirmant qu’après 28 ans de tennis professionnel, elle était «prête à escalader une autre montagne – à concourir sur un type de terrain différent».

La décision de la femme de 32 ans de raccrocher définitivement sa raquette de tennis n’a pas été une surprise totale, car elle a souffert de blessures et d’une mauvaise forme au cours des dernières années.

Sharapova n’a disputé que deux matchs en 2020 lorsqu’elle a fait des sorties au premier tour du Brisbane International et de l’Open d’Australie.

“Comment laissez-vous derrière la seule vie que vous ayez jamais connue?” elle a écrit Vanity Fair. «Comment vous éloignez-vous des terrains sur lesquels vous vous êtes entraînés depuis que vous étiez une petite fille, le jeu que vous aimez – un jeu qui vous a apporté des larmes indicibles et des joies indescriptibles – un sport où vous avez trouvé une famille, avec des fans qui se sont rassemblés derrière vous depuis plus de 28 ans?

“Je suis nouveau dans ce domaine, alors pardonnez-moi. Tennis – je dis au revoir. “

La Russe a commencé sa carrière professionnelle en 2001 à l’âge de 14 ans et en 2003, elle remportait des titres du WTA Tour.

Elle a frappé la grande scène en 2004 lorsqu’elle a battu Serena Williams en deux sets lors de la finale de Wimbledon pour remporter son premier Grand Chelem et elle allait devenir la n ° 1 mondiale et remporter quatre autres tournois majeurs, dont un Career Grand Slam.

“Mais avant d’arriver à la fin, permettez-moi de commencer par le début”, a-t-elle poursuivi. «La première fois que je me souviens avoir vu un court de tennis, mon père y jouait. J’avais quatre ans à Sotchi, en Russie, si petite que mes petites jambes pendaient sur le banc sur lequel j’étais assis. Si petite que la raquette que j’ai ramassée à côté de moi était deux fois plus grande.

«Quand j’avais six ans, j’ai voyagé à travers le monde en Floride avec mon père. Le monde entier semblait alors gigantesque. L’avion, l’aéroport, la vaste étendue de l’Amérique: tout était énorme – tout comme le sacrifice de mes parents.

«Quand j’ai commencé à jouer, les filles de l’autre côté du filet étaient toujours plus âgées, plus grandes et plus fortes; les grands joueurs de tennis que je regardais à la télévision semblaient intouchables et hors de portée. Mais petit à petit, avec chaque jour d’entraînement sur le court, ce monde presque mythique est devenu de plus en plus réel. »

Elle a ajouté: «Wimbledon semblait être un bon point de départ. J’étais un adolescent naïf de 17 ans, toujours collectionneur de timbres, et je n’ai compris l’ampleur de ma victoire que lorsque j’étais plus âgé – et je suis content de ne pas l’avoir fait.

«Mon avantage, cependant, n’a jamais été de me sentir supérieur aux autres joueurs. Il s’agissait de me sentir comme si j’étais sur le point de tomber d’une falaise – c’est pourquoi je revenais constamment à la cour pour trouver comment continuer à grimper.

«L’US Open m’a montré comment surmonter les distractions et les attentes. Si vous ne pouviez pas gérer l’agitation de New York, eh bien, l’aéroport était presque à côté. Dosvidanya. “

Après une crise, un coup dur a été donné en 2016, car elle a été testée positive pour le meldonium, une substance interdite, et a été frappée d’un délai de 24 mois réduit à 15 mois.

Elle est revenue sur le circuit WTA en avril 2017 et a remporté l’Open de Tianjin en octobre 2017, qui s’est avéré être son dernier tournoi.

«Écouter cette voix si intimement, anticiper ses moindres flux et reflux, c’est aussi comment j’ai accepté ces signaux finaux lorsqu’ils sont arrivés», a écrit Sharapova.

«L’un d’eux est venu en août dernier à l’US Open. Derrière des portes closes, trente minutes avant de prendre le terrain, j’ai eu une procédure pour engourdir mon épaule pour terminer le match. Les blessures aux épaules ne sont pas nouvelles pour moi – avec le temps mes tendons se sont effilochés comme une ficelle. J’ai subi plusieurs chirurgies – une fois en 2008; une autre procédure l’année dernière – et a passé d’innombrables mois en physiothérapie.

«Le simple fait de monter sur le terrain ce jour-là m’a semblé une victoire finale, alors que, bien sûr, cela n’aurait dû être que le premier pas vers la victoire. Je partage cela non pas pour avoir pitié, mais pour peindre ma nouvelle réalité: mon corps était devenu une distraction. »

Elle a conclu: «En donnant ma vie au tennis, le tennis m’a donné une vie. Ça me manquera tous les jours. L’entraînement et ma routine quotidienne me manqueront: me réveiller à l’aube, lacer ma chaussure gauche avant ma droite et fermer la porte du terrain avant de frapper ma première balle de la journée. Mon équipe, mes entraîneurs me manqueront. Je vais manquer les moments assis avec mon père sur le banc du terrain d’entraînement. Les poignées de main – gagner ou perdre – et les athlètes, qu’ils le sachent ou non, qui m’ont poussé à faire de mon mieux.

«Avec le recul, je me rends compte que le tennis a été ma montagne. Mon chemin a été rempli de vallées et de détours, mais la vue depuis son sommet était incroyable. Après 28 ans et cinq titres du Grand Chelem, cependant, je suis prêt à gravir une autre montagne – à concourir sur un type de terrain différent. “

