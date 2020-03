“Je dois le prendre au sérieux” – Stefanos Tsitsipas se méfie du match de Coupe Davis

Le numéro un grec Stefanos Tsitsipas est prêt à jouer son tout premier match nul de la Coupe Davis sur le sol étranger contre les Philippines. Alors que Tsitsipas est prêt à offrir sa meilleure performance à Manille, il est également prudent quant au danger posé par son adversaire Alberto Lim Jr., qui était également son rival junior.

Le joueur de 21 ans a fait ses débuts en Coupe Davis en septembre de l’année dernière lorsque la Grèce a accueilli un événement régional Europe III. Il a décroché le trophée des finalistes aux Championnats de tennis de Dubaï la semaine dernière et devrait tout donner pour son équipe contre les Philippines.

“Il a un record de victoires contre moi”: Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas affrontera Lim des Philippines lors du Groupe mondial II de la Coupe Davis. Le duel sera une sorte de revanche puisque les deux se sont également affrontés il y a 4 ans dans un tournoi junior. À la surprise générale, Alberto Lim Jr. a battu le numéro 6 mondial lors de sa dernière rencontre.

Tsitsipas se souvient de sa défaite contre Lim il y a quatre ans. Par conséquent, l’arme grecque a expliqué qu’il n’allait pas jouer facilement le médaillé de bronze des Jeux d’Asie du Sud-Est 2019.

«Nous avons joué les uns contre les autres chez les juniors. Je me souviens de la plupart de mes événements juniors. Nous avons grandi ensemble. C’est vraiment sympa », a déclaré Tsitsipas lors de la conférence de presse de la Coupe Davis jeudi.

«Nous affronterons à nouveau la Coupe Davis. Il a un bon match. Il a un record de victoires sur moi. Je dois le prendre au sérieux », a-t-il ajouté.

“Il est l’un des meilleurs au monde”: Lim

Tsitsipas a terminé une saison 2019 réussie avec le plus grand titre de sa carrière lors des finales ATP. Il a également défendu son titre à l’Open 13 de Marseille et a terminé deuxième à Dubaï la semaine dernière. Il semble être clairement le favori contre Lim et visera certainement à ramener son équipe à la maison.

«Il est évidemment le sixième au monde. Il est l’un des meilleurs au monde. Donc, entrer dans le court demain mon état d’esprit est juste de faire de mon mieux », a déclaré l’as philippin.

La Grèce affrontera les Philippines au Philippine Columbian Association Sports Club à Plaza Dilao, Paco Manila les 6 et 7 mars.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion