“Je dois me fier à mes vêtements”

La journée du mercredi 20 février ne restera pas gravée dans la mémoire des amateurs de tennis. Roger Federer a annoncé qu’il avait opéré en Suisse pour soigner une blessure au genou droit qui l’avait déstabilisé depuis un certain temps. Roger Federer devra éviter Dubaï où il a gagné l’an dernier, Indian Wells où il a atteint la finale, Miami où il a gagné, Madrid où il a fait les quarts de finale, Rome où il est venu en quarts de finale et Roland Garros où il a atteint les demi-finales.

3180 points qui disparaîtront. Il reviendra sur le terrain avec un peu moins de 4000 points, donc probablement autour du nombre 7 ou 8.

Federer a commencé sa saison 2020 à l’Open d’Australie 2020, où il a perdu son match de demi-finale contre Djokovic en deux sets.