“Je dois me fier à mes vêtements” – Roger Federer explique les avantages d’Uniqlo lors des matchs de marathon

Roger Federer a récemment eu de tristes nouvelles pour tous ses fans. La star suisse avait annoncé une pause prolongée du tennis actif qui le verrait rater plusieurs tournois dont le double Sunshine et le Roland Garros.

C’est parce qu’il a dû être opéré du genou. Cependant, lorsque vous êtes un athlète aussi grand que Federer, il vous est impossible de manquer les feux de la rampe.

Federer a récemment été vu dans une vidéo promotionnelle pour Uniqlo, la marque japonaise qui s’est développée autour de son image. Dans la dernière vidéo, Federer a expliqué comment l’équipement DRY EX d’Uniqlo l’aide à affronter les matchs de marathon.

Roger a récemment été vu dans ces batailles longues et exténuantes à l’Open d’Australie. En fait, son match contre John Millman a duré quatre heures et cinq sets. Roger a émergé comme le vainqueur à la fin malgré toutes les questions soulevées concernant son âge et sa forme physique.

Savoir plus – REGARDER: Lorsque Roger Federer a fondu en larmes après une perte déchirante pour Rafael Nadal

Apprenons de Roger lui-même comment ses vêtements complètent ses efforts dans ces matchs.

Qu’a dit Roger Federer?

Dans la vidéo promotionnelle, voici ce que Federer avait à dire sur les avantages d’Uniqlo DRY EX-

«Eh bien, je pense que le tissu est vraiment important pour moi quand je joue. Il doit absorber la sueur très rapidement, surtout dans un match long et exténuant. Je dois me fier à mes vêtements, à mon équipement et à mon matériel. Je pense que DRY EX fait exactement cela. Lisse, je me sens bien et je me sens vraiment bien, donc je suis à l’aise. “

Savoir plus – «C’est la loi de la vie» – Carlos Moya à la retraite de Roger Federer

Roger Federer a poursuivi en décrivant comment le produit n’est pas uniquement destiné à un environnement sportif. C’est ainsi que l’équipement de sport utilitaire peut également être utilisé dans d’autres situations qui ne concernent pas vraiment les matchs –

“Eh bien, je porterais des produits DRY EX quand je vais à la conférence de presse. Comme un polo ou une veste à capuche quand je voyage. C’est une belle matière confortable et je me sens vraiment bien sur tous les plans. “

Achèteriez-vous l’Uniqlo DRY EX après l’approbation de Roger Federer?