«Je dois mettre mon mariage sur Roland Garros, US Open»

N ° mondial 1 Rafael Nadal a atteint le deuxième tour de l’Open d’Australie, battant Hugo Dellien 6-2, 6-3, 6-0 en un peu plus de deux heures. Nadal a contrôlé le rythme sur le terrain, tirant 38 vainqueurs et 21 fautes directes tout en perdant 19 points derrière le tir initial, subissant deux pauses alors qu’il jouait déjà dans la zone de sécurité.

D’un autre côté, il a pris plus d’un demi-point dans les matchs de service du Bolivien, créant 18 opportunités et en convertissant huit pour avoir le dessus tout le temps et passer au deuxième tour. S’adressant à un autre ancien champion de l’Open d’Australie Jim Courier sur la Rod Laver Arena, Rafa a rappelé la saison précédente qu’il avait terminé sur le trône pour la cinquième fois en carrière malgré quelques hauts et des bas.

Interrogé sur le moment le plus brillant, Rafa a déclaré qu’il devait mettre son mariage devant Roland-Garros et les couronnes de l’US Open, avec sa femme Xisca debout dans sa loge. Dans l’ensemble, ce fut une année solide pour l’Espagnol, qui a disputé la finale de l’Open d’Australie avant quelques semaines plus lentes en raison de blessures qui ont un peu compliqué la tâche lors des premières épreuves sur terre battue.

Après cela, Nadal a remporté des titres à Rome, Roland Garros, Montréal et l’US Open, se qualifiant pour la demi-finale à Wimbledon et se battant avec Novak Djokovic pour le no de fin d’année. 1 place qui, au final, lui est revenue après avoir perdu tous les deux lors du tournoi à la ronde lors des finales ATP.

“2019 a été vraiment spécial, avec tous les bons résultats et expériences que j’ai vécus dans le monde entier. Pourtant, je dois mettre mon mariage sur Roland Garros et l’US Open, avec Xisca ici dans les gradins. J’ai eu quelques moments difficiles à le début de la saison, avec des blessures et tout ça; ça s’est amélioré pendant la saison de terre battue, j’ai commencé à jouer du bon tennis et à en faire une saison spéciale pour moi. Je suis aussi excité par le nouveau et j’espère maintenir le niveau actuel aussi longtemps que possible. ”