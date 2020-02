Je dois m’habituer à ce que cela ne se répète pas

L’ancien numéro 1 mondial Carlos Moya dit qu’il espère que Rafael Nadal gagnera beaucoup plus de tournois du Grand Chelem, bien qu’il sache à quel point c’est pareil et que le tennis espagnol devra s’habituer aux résultats moyens une fois que le grand Espagnol se retirera du match.

Dans une interview à Las Provincias, lorsqu’on lui a demandé combien de Slams Nadal pouvait encore gagner, Moya a déclaré: “Je ne sais pas. J’espère beaucoup, mais je connais la difficulté même si Rafa l’a normalisée. Vivre comme maintenant sera impossible.

Avoir quelqu’un comme Nadal donne l’impression de ne pas perdre en quarts de finale ou de demi-finale du Grand Chelem, ou de ne pas gagner deux ou trois tournois Master 1000 par an. Nous devrons nous habituer à ce que cela ne se répète pas. Je suis conscient que je ne vivrai jamais ce que je vis avec Rafa.

Pas à cause du Grand Chelem ou du fait d’être numéro un, mais à cause de la relation personnelle. C’est quelque chose d’irréparable que j’apprécierai jusqu’à ce que ça dure. “Lorsqu’on lui a demandé si Nadal aurait été plus frais en Australie s’il n’avait pas participé à toutes les épreuves par équipe au cours des derniers mois, le champion de l’Open de France 1998 a déclaré:” Eh bien, il est toujours facile d’analyser avec le recul Nous devons être capables d’anticiper les choses avant qu’elles ne se produisent.

Thiem est un joueur en grande forme et Rafa avait ses options mais n’a pas pu les capitaliser. Mais si nous avons commis des erreurs, nous essaierons de les corriger. (Coupe Laver) Je ne sais pas. Nous avons fait le calendrier jusqu’à Wimbledon. Ensuite, je ne sais pas quel sera le calendrier.

Nous ne savons pas, avec un joueur à ce stade de la carrière de Rafa, nous allons comme ça … voyons, nous avons la saison à 80%, mais des choses émergent toujours qui vous obligent à varier selon ce que vous avez prévu. (Les Jeux Olympiques) est une compétition qui l’attire beaucoup plus que les Grands Chelems. “

Moya, 43 ans, ajoute que l’avenir de Nadal restera lié au tennis. “Il a son académie à côté de sa maison, qui sera son héritage pour le tennis et il va sûrement en profiter. Dans ce domaine et dans d’autres entreprises qui sont déjà en train d’émerger.

Il est clair que cela continuera à être lié au sport, honnêtement je ne le vois pas comme un politicien. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui lui plaise, mais c’est mon point de vue. “Sur la course pour la plupart des tournois du Grand Chelem entre Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, l’Espagnol dit:” Il est clair que face à la compétition entre eux, moins les rivaux gagnent, mieux c’est.

Je peux également dire que Rafa est calme à ce sujet. Bien qu’il n’ait pas gagné, en Australie, il a fait la meilleure compétition possible. C’est (la plupart des tournois du Grand Chelem) quelque chose qui se profile à l’horizon, mais nous n’en parlons pas. “Enfin, sur son propre front, Moya a déclaré qu’il jouerait la Senior Masters Cup qui se tiendra à Valence en avril et dit il attend avec impatience la même chose.

“Avec enthousiasme et envie. C’est agréable de participer à un événement et plus dans mon cas, que je joue de moins en moins. J’en ai vraiment envie. Le public va sûrement passer un bon moment. Je joue beaucoup avec Nadal et plus encore ou moins me fait avancer.

Je fais aussi de la gym, mais il est clair que le rythme de compétition n’est pas le même qu’auparavant. Bien que bon, je pense que cela me donne encore, ainsi qu’au public, une chance de passer un bon moment. (S’entraîner avec Nadal) aide! Mais ce qui est le plus perdu, c’est le sens du point, le rythme, la prise de décision … que lui seul fait quand on s’entraîne. C’est pourquoi je vous dis qu’en ne jouant pas à des jeux, tout cela se perd rapidement. ”