“Je donnais des conseils à Serena Williams sur la façon de jouer plus vite”

Dans sa jeune carrière, Sofia Kenin a remporté cinq titres en simple WTA, dont un tournoi du Grand Chelem: l’Open d’Australie 2020. Suite à ce succès, elle a atteint la position de numéro quatre au classement mondial, son meilleur classement, en mars 2020.

En double, l’Américaine a remporté deux titres WTA et atteint la trente-quatrième position en février 2020. Après avoir remporté l’Open d’Australie, elle a joué aux Championnats de tennis de Dubaï où elle a perdu au premier tour face à l’éventuelle finaliste Elena Rybakina en trois sets.

Elle est ensuite entrée au Qatar Total Open où elle a de nouveau perdu au premier tour, face à Dayana Yastremska en deux sets. En mars, Kenin a remporté son cinquième titre en simple WTA, battant Anna-Lena Friedsam en finale du premier Open de Lyon à Lyon, en France.

Dans une récente interview, Kenin a révélé que jouer avec Serena était une expérience incroyablement bonne pour elle. «J’étais super excité de faire partie de l’équipe avec elle. Quand Kathy m’a dit que j’allais être avec Serena, tu sais que j’ai suivi sa carrière.

Je sais qu’elle a été à la Fed Cup, donc j’étais super excitée. Bien sûr, j’étais un peu nerveuse, je ne savais pas comment ça allait se passer, mais au final, elle s’est avérée très gentille. Nous avons commencé à parler après avoir perdu mon match contre Ostapenko.

Elle a dit – “Écoutez, vous venez de gagner l’Open d’Australie donc ça n’a pas d’importance. Elle était très favorable et c’était drôle parce que je lui donnais des conseils sur la façon de jouer plus vite parce que je venais de la battre. Et puis mon père lui a donné des conseils (rires).

Et elle le prenait. Je veux dire qu’elle aurait pu facilement agir comme si elle s’en fichait. Elle le prenait et elle était gentille après le match “- a déclaré Kenin.