“Je donnais des conseils à Serena Williams sur la façon de jouer plus vite” – Sofia Kenin

Le tirage au sort de la Fed Cup 2020 contre la Lettonie n’a pas été la meilleure expérience pour Serena Williams. En fait, elle a subi sa première défaite lors de l’événement en plus de 20 ans. Cependant, l’équipe américaine allait battre la Lettonie 3-2.

Fait intéressant, Serena était une autre génération dans l’équipe. Les États-Unis étaient composés de jeunes membres comme Coco Gauff et la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin. Évidemment, vous vous attendriez à ce que les juniors soient un peu intimidés par la légende.

Cependant, selon Kenin, l’humble Serena Williams a constamment pris conseil auprès d’elle. Cela a grandement affecté une jeune Sofia Kenin qui ne s’attendait pas à ce qu’une légende comme Serena apprenne de quelqu’un d’aussi naissant. Sofia Kenin a parlé de l’expérience sur le podcast Tennis Magazine. Découvrons-le.

Qu’est-ce que Sofia Kenin a dit à propos de Serena Williams?

Kenin a révélé que jouer avec Serena était une expérience incroyablement bonne pour elle. Kenin et Serena ont perdu leurs rencontres en simple. On pouvait s’y attendre, la jeune Américaine était dévastée après avoir été bouleversée si rapidement après son triomphe à l’Open d’Australie.

Cependant, la main directrice de Serena Williams lui a rappelé que les victoires et les pertes font partie du sport –

«J’étais super excité de faire partie de l’équipe avec elle. Quand Kathy m’a dit que j’allais être avec Serena, tu sais que j’ai suivi sa carrière. Je sais qu’elle a été à la Fed Cup, donc j’étais super excitée. Bien sûr, j’étais un peu nerveuse, je ne savais pas comment ça allait se passer, mais au final, elle s’est avérée très gentille. Nous avons commencé à parler après avoir perdu mon match contre Ostapenko. Elle a dit – “Écoutez, vous venez de gagner l’Open d’Australie donc ça n’a pas d’importance”.

Prendre conseil auprès de Sofia Kenin

Kenin a également révélé que Serena Williams n’avait pas l’air d’arrogance autour d’elle. En fait, elle a suivi les conseils de ses juniors –

«Elle était très favorable et c’était drôle parce que je lui donnais des conseils sur la façon de jouer plus vite parce que je venais de la battre. Et puis mon père lui a donné des conseils (rires). »

«Et elle le prenait. Je veux dire qu’elle aurait pu facilement agir comme si elle s’en fichait. Elle le prenait et elle était gentille après le match. »

Cela en dit long sur Serena Williams. Souvent, les récits médiatiques nous font croire quelque chose à propos d’un joueur. Avec Serena, son attitude a toujours été assombrie par la popularisation de ses combats sur le court. Cela a amené beaucoup de gens à croire qu’elle était arrogante à propos de ses réalisations.

Cependant, il est important de savoir que les médias profitent de l’homogénéisation de l’image d’un joueur. La plupart du temps, la vérité est très différente. Cela semble être le cas avec Serena Williams.

Une légende apprend toujours jusqu’à la toute fin de sa carrière. Serena Williams est définitivement une légende du jeu. Peut-être, le plus grand.