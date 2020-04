Je donnerais n’importe quoi pour affronter Rafael Nadal en ce moment

Le joueur de tennis américain Sam Querrey dit que le fait d’être à la maison et de passer du temps avec son premier enfant l’a aidé à occuper son temps pendant la période de quarantaine actuelle. Dans un article publié sur le site Web de l’ATP Tour, Querrey a déclaré: «Ma femme, Abby, et moi avons accueilli notre premier enfant en février, un petit garçon nommé Ford.

Avoir un bébé de huit semaines prend beaucoup de temps, donc je viens de faire le père à plein temps maintenant. Ford est un nom de famille du côté de ma femme, le nom de jeune fille de sa grand-mère, et il nous est apparu quelques mois avant sa naissance.

Il dort environ 15 heures par jour, mais quand il est debout, il est sur nos genoux et nous jouons à des jeux, lisons des livres, faisons des promenades dans le quartier ou écoutons de la musique. C’était vraiment amusant de faire partie de sa vie tous les jours pendant ces deux premiers mois.

C’est la doublure en argent car j’aurais probablement manqué beaucoup de ces premiers jours à cause des tournois. La partie la plus gratifiante d’être papa est d’arriver au point où je peux le mettre sur mes genoux et il va rire ou sourire.

Il pourrait être une douleur totale dans le cul pendant 48 heures et tout est oublié s’il vous donne cette réaction. Je ne m’attendais pas à la quantité de couches qu’il traverse! On dirait que vous en avez mis un sur lui, puis il va aux toilettes une minute plus tard.

Nous avons également un laboratoire de chocolat d’un an nommé Ruby et elle a tellement d’énergie, ce qui ajoute un élément intéressant au mélange. Nous la promenons quatre fois par jour et nous nous assurons qu’elle court partout, mais elle a un peu de mal à ne pas recevoir la même attention.

Elle essaiera de lécher le visage de Ford et nous devons constamment l’éloigner du bébé, mais j’espère que Ruby sera plus à l’aise avec elle et qu’ils pourront apprendre à devenir amis. “

11 Querrey dit que la partie difficile de l’arrêt actuel du tennis n’est pas de savoir exactement quand les choses reprendront à la normale. “L’inconnu est la partie la plus difficile. S’il s’agissait de” Ok, le 8 juillet, tout reviendra à la normale “, ce serait un peu plus facile à saisir.

Il y a tellement d’incertitude maintenant et il est difficile de réduire votre emploi du temps. Je fais du peloton et je fais des entraînements à domicile quand je le peux, mais cela peut parfois être une bataille de se motiver quand on sait que votre prochain tournoi ne sera pas pour un certain temps.

J’essaie juste d’être optimiste et j’ai vraiment hâte d’y retourner bientôt. Peu m’importe le tournoi ou le niveau. Je veux juste jouer! Même si le swing sur terre battue n’est normalement pas ma partie préférée de la saison ou là où j’ai eu mes meilleurs résultats, je donnerais tout pour participer à l’un des tournois européens sur terre battue maintenant ou même affronter Nadal en eux ! “Querrey, 32 ans, est actuellement classé n ° 45 au classement mondial.