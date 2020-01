«Je joue mieux sur un court dur que lent»

Ouais, bien honnêtement, les conditions ici sont beaucoup plus lentes que celles que nous jouions à la fin de la saison, donc c’est normal que – j’ai vu à la télévision que les gens avaient plus de chances au retour que d’habitude parce que les courts sont lents, quelque chose que les gens pense parce que j’ai eu beaucoup de succès sur terre battue que c’est mieux pour moi mais ce n’est pas vrai, je joue normalement beaucoup mieux sur des surfaces rapides que sur des surfaces très lentes.

Et le service du premier jour n’était pas si mal. J’ai perdu le premier match, mais j’ai ensuite été à l’aise jusqu’à 6-3, 5-2, puis j’ai commis quelques erreurs. Mais il a bien joué, bien sûr mon service n’a pas bien fonctionné lors de ces deux matchs, mais avec un sentiment pas très négatif en termes de service.

Non, aujourd’hui je me suis amélioré, je pense, je ne sais pas combien d’as, mais je sers pas mal de bons points gratuits, j’ai eu de bons points gratuits avec mon service et le deuxième service a bien fonctionné aussi. Je pense donc que j’ai souffert seulement quelques matchs pendant tout le match, c’est donc important.

Bien. Je l’ai vu jouer bien hors saison, s’entraîner tous les jours à Majorque et il s’entraînait fort et très bien et, oui, c’est très important d’avoir un début de saison avec ces deux excellents résultats remportés contre John et contre Fabio .

Il est incroyable et je pense que dans le passé, il a eu des problèmes parce qu’il préférait jouer sur terre battue beaucoup plus que dur, mais c’est quelque chose qui me rend personnellement heureux, parce que c’est un gars formidable, c’est un travailleur acharné et il a une grande famille autour de lui, de grandes personnes humaines autour de lui, donc, oui, super heureux pour tous et surtout des prévisions terribles. C’est donc encourageant pour ce qui va arriver plus tard.