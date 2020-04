Je jouerai à Halle l’année prochaine

Le Suisse Roger Federer, 38 ans, a confirmé son intention de jouer à Halle l’année prochaine. Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des visites jusqu’au 13 juillet en raison de l’épidémie de coronavirus. L’Open Noventi de Hal devait avoir lieu du 15 au 21 juin.

On s’attendait à ce que Federer, champion du record du Grand Chelem à 20 reprises, fasse la une des joueurs de Halle cette année. “Nous traversons des moments difficiles, mais nous en ressortirons renforcés”, a déclaré Federer dans un communiqué publié sur le site Internet du tournoi.

“Déjà aujourd’hui, je suis heureux et excité de mon retour à Halle l’année prochaine. Restez en bonne santé!” Federer a fait ses débuts à Halle il y a exactement deux décennies en 2000. Le reste appartient à l’histoire puisque le Suisse a disputé 13 finales à Halle tout au long de sa riche carrière.

Le joueur de 38 ans a perdu trois finales, mais il est toujours un champion record à 10 reprises au tournoi. L’utilisation de Halle comme tournoi préparatoire à Wimbledon a porté ses fruits pour Federer, qui est également un champion à huit reprises record aux Championnats.

Pendant ce temps, Wimbledon a été annulé pour la première fois depuis 1945. “C’est avec grand regret que le comité directeur du All England Club (AELTC) et le comité de gestion des championnats ont décidé aujourd’hui que les championnats 2020 seront annulés en raison de préoccupations de santé publique liées à l’épidémie de coronavirus.

Les 134e championnats se dérouleront plutôt du 28 juin au 11 juillet 2021 “, a déclaré Wimbledon dans un communiqué publié.” Le plus important dans notre esprit a été la santé et la sécurité de tous ceux qui se sont réunis pour que Wimbledon se produise – le public dans le Royaume-Uni et visiteurs du monde entier, nos joueurs, invités, membres, personnel, bénévoles, partenaires, entrepreneurs et résidents locaux – ainsi que notre responsabilité plus large envers les efforts de la société pour relever ce défi mondial à notre mode de vie. ”