Je jouerais définitivement l’Open de France sur terre battue si ça se passe

L’ancien n ° 1 mondial Andy Murray n’a plus joué depuis Anvers en octobre en raison d’une blessure au bassin. L’écossais visait à faire un retour à Miami avant l’arrêt du tennis et on aurait pu s’attendre à ce qu’il ralentisse le calendrier du terrain en terre battue et se concentre sur l’herbe – ce qui est beaucoup plus facile pour le corps.

Maintenant que la saison sur gazon a été complètement annulée par l’arrêt du tennis, Murray a dit qu’il jouerait sûrement l’Open de France sur terre battue si le tournoi avait lieu. S’adressant à ., Murray a déclaré: «Je jouerais certainement sur la terre battue, si ça se passe.

Je suis un peu sceptique que ce soit le cas. Je serais surpris s’ils recommencent à faire du sport d’ici septembre, mais nous verrons ». Murray a déclaré qu’il se préparait à faire un retour juste avant l’arrêt du tennis en mars.

«Je m’entraînais pour me préparer et ça allait être un bon test. J’étais en forme et je me sentais assez fort. A partir de maintenant, l’Open de France a été reporté et devrait se tenir après l’US Open fin septembre.

Les organisateurs avaient annoncé que l’événement se tiendrait du 20 septembre au 4 octobre, à partir d’une semaine seulement après la fin de l’US Open. Il a été rapporté que le tournoi pourrait être déplacé une semaine plus tard. Murray est triple champion du Grand Chelem en simple.

L’Ecossais de 32 ans avait envisagé de prendre sa retraite avant que la chirurgie ne lui permette de faire un premier retour de blessure l’an dernier, remportant son premier titre ATP depuis 2017 à Anvers en octobre dernier.