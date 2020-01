“Je l’admire” – Maria Sharapova fait l’éloge de Caroline Wozniacki avant sa retraite

La séquence sans victoire des Grands Chelems de la saison 2019 se poursuit pour Maria Sharapova en 2020. Elle a remporté pour la dernière fois un match majeur contre Caroline Wozniacki au troisième tour de l’Open d’Australie 2019. Le Danois, Wozniacki, fera bientôt ses adieux au tennis professionnel. et Sharapova est tout simplement impressionnée par sa personnalité et sa carrière.

L’ancien numéro un mondial Wozniacki s’est entraîné dur pendant les vacances de fin de saison 2019. Elle devait jouer seulement deux tournois en 2020, le premier à Auckland et le prochain à Melbourne. Pour cela, elle a consacré toute la saison morte à son dernier séjour en tant que professionnelle du tennis en Australie.

“Elle a eu une carrière incroyable. Je l’ai juste trouvée incroyable de voir qu’elle a traversé toute la saison morte juste pour jouer deux autres événements. C’est un très bon effort car les hors-saisons ne sont pas faciles, je l’admire pour cela », a déclaré Maria Sharapova.

“Elle était une adversaire difficile” – Maria Sharapova

Le quintuple champion du Grand Chelem Sharapova appelle Wozniacki un «adversaire difficile» sur le circuit WTA. Ils se sont affrontés 11 fois au cours de leur carrière. La Russe a le dessus sur ses victoires face à face puisqu’elle a remporté sept fois contre elle.

Le style défensif de tennis de Wozniacki et le jeu de jambes agressif ont donné à Sharapova des difficultés sur le terrain. Leur match aux Championnats WTA 2014 est l’une de leurs réunions les plus respectées. Dans cette rencontre, Sharapova a gagné 7-6 (4) 6-7 (5) 6-2. “Elle a très bien fait et elle a toujours été une adversaire très difficile pour moi”, a mentionné Maria Sharapova.

La numéro 36 mondiale Wozniacki accrochera ses raquettes après son dernier match à l’Open d’Australie 2020. Elle se qualifie pour le deuxième tour à Melbourne et affrontera la 23e tête de série Dayana Yastremska d’Ukraine.

Voir également

Alors que la mauvaise forme de Sharapova sur le circuit WTA continue, elle abandonne le classement du Top 350 WTA après sa sortie anticipée de l’Open d’Australie 2020. Pour la majeure de Melbourne, la Russe a reçu un joker et elle a remercié les organisateurs du tournoi pour la même chose.

En savoir plus – «C’est difficile pour moi de le dire:» Maria Sharapova ouvre ses plans de retraite après la perte de l’Open d’Australie en 2020