“Je le considère comme ma deuxième maison” – Maria Sharapova pleure l’Italie

Comme vous le savez peut-être déjà, l’Italie est dans une situation critique en raison de la pandémie de coronavirus. Le pays se bat pour sa vie, ayant le plus souffert du monde. Au milieu de tout le chaos et de la lutte, tout le monde envoie ses meilleurs voeux au peuple italien, y compris Maria Sharapova.

Les dommages causés par la maladie COVID-19 ont dévasté l’Italie, infectant 63 928 personnes. Plus triste encore est le fait que le virus a coûté la vie à 6 078 personnes.

Les signes ne sont pas très optimistes pour le moment, le pays perd aujourd’hui 602 personnes. Cependant, le nombre est toujours en baisse par rapport au record de 793 décès annoncé samedi.

Maria Sharapova envoie un message à l’Italie

Maria Sharapova a un lien spécial avec l’Italie. Naturellement, elle a le cœur brisé par l’épreuve que traverse le pays.

La superstar russe à la retraite a exprimé son amour et son chagrin pour la nation aujourd’hui.

«J’ai été présentée en Italie quand j’étais petite et j’en suis tombée amoureuse immédiatement. En toute honnêteté, il est très difficile de ne pas tomber amoureux. L’année dernière, j’ai passé la majeure partie de ma formation en Italie et l’ai considérée comme ma deuxième maison. J’ai mangé plus de pâtes génoises que quiconque ne devrait en être autorisé. »

Maria a également parlé de se faire de nouveaux amis pendant son séjour et de la façon dont elle conduisait sur les routes du pays, recevant souvent des gestes de chauffeurs de taxi effrénés en raison de ses faibles compétences de conduite.

Elle a affirmé que ces bons souvenirs l’ont déjà fait penser au futur proche quand elle pourra revenir en arrière et profiter à nouveau du beau pays.

“Alors que nous naviguons à travers tant d’inconnues ensemble, faisons-le avec gentillesse, amour et optimisme – Toutes les belles qualités que Italia a partagées avec moi.”

Une merveilleuse pensée de Maria Sharapova qui va sûrement donner du cœur à certains Italiens.

Nous sommes également avec Sharapova, espérant et souhaitant le meilleur pour l’Italie et tous ses citoyens. Qu’ils se rétablissent bien et bientôt.