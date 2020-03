“Je le fais pour mon père”

À Doha, Aryna Sabalenka a atteint sa première finale saisonnière et a remporté le troisième titre de Premier 5 de sa carrière, dépassant Petra Kvitová avec un double 6-3. À la fin du tournoi, elle revient à la onzième position du classement WTA, dépassant le Kvitová et se plaçant à seulement dix points du Top 10.

Au cours de sa carrière, Sabalenka a remporté son premier titre du Grand Chelem en double à l’US Open 2019 aux côtés d’Elise Mertens. Elle a remporté neuf titres WTA au total, six en simple et trois en double. Le père du numéro 11 mondial Sergey est décédé subitement en novembre dernier à l’âge de 43 ans.

“Ce fut un long voyage ici et j’ai tout mis sur le tennis”, a expliqué le Biélorusse. «En fait, je jouais uniquement au tennis et je me concentrais sur le tennis et rien d’autre. Et je pense que j’ai tout donné pour le tennis. Je viens de perdre mon père en pré-saison et il était ma plus grande motivation, et je le fais pour lui.

Je ne pouvais pas vraiment m’attendre à ce titre pour la première fois à Doha… Je suis vraiment content, c’est tellement spécial pour moi. J’étais vraiment concentré sur chaque point, et j’ai joué chaque point comme le dernier point et comme si je perdais en fait… Je respecte [Kvitova], Je savais qu’elle est une grande combattante, je sais qu’elle apportera tout ce qu’elle a sur cette finale.

J’ai essayé de me concentrer sur chaque point parce que je savais qu’elle essaiera de revenir dans le match et qu’elle essaiera de me battre ».