“Je le veux vraiment” – Simona Halep avant la finale de la WTA Dubai 2020

Le numéro deux mondial Simona Halep est en finale de Dubaï Tennis Championships 2020 après avoir survolé l’Américaine Jennifer Brady.

Le qualifié Brady a envoyé plus tôt Elina Svitolina et Garbine Muguruza du tournoi de Dubaï. On s’attendait à ce qu’elle soit un défi difficile pour Simona, mais les choses étaient différentes vendredi. L’as roumaine a tenu sa victoire 6-2, 6-0 en 62 minutes.

Simona Halep, l’une des femmes les plus constantes du circuit WTA, se sent privilégiée d’atteindre la finale aux EAU. Championne de Dubaï en 2015, Halep est déterminée à décrocher à nouveau le titre dans sa carrière de tennis florissante.

Simona Halep

“Cela se sentait beaucoup mieux que les matchs précédents”, a déclaré Halep. «J’ai très bien joué. Tout s’est passé de mon côté. J’ai senti le ballon super. J’ai l’impression d’avoir joué le meilleur match depuis mon arrivée ici. »

«C’est toujours une belle opportunité et un privilège de disputer le dernier match du tournoi. Je joue pour un autre trophée, donc je suis détendu. Je suis concentré. Je le veux vraiment », a-t-elle ajouté.

Elle a disputé deux matchs de montagnes russes à Dubaï, le premier contre Ons Jabeur où elle a sauvé une balle de match. Et le suivant était contre Aryna Sabalenka où elle a rebondi après un set down.

Finales de Dubaï: Simona Halep contre Elena Rybakina

La double championne du Grand Chelem Halep met en place le choc du championnat contre Elena Rybakina du Kazakhstan, qui avait auparavant éliminé la cinquième tête de série Sofia Kenin, la deuxième tête de série Karolina Pliskova et la huitième tête de série Petra Martic sur le terrain émirati.

“C’est incroyable ce [Rybakina’s] déjà fait cette année. Je l’ai vue un peu pendant certains matchs. Elle a un gros service. Je dois faire attention à mon retour et être comme aujourd’hui, confiant, agressif s’il y a une chance, juste se battre. C’est la meilleure chose à faire maintenant », a déclaré Halep.

Ils se sont affrontés une fois dans leur carrière, à l’Open de Wuhan 2019. Mais malheureusement, dans ce match, Halep a dû prendre sa retraite en raison de ses préoccupations au bas du dos.

Simona Halep

L’as roumaine avait précédemment remporté un titre à Wimbledon 2019, où elle n’avait commis que trois erreurs directes dans son match de championnat contre Serena Williams.