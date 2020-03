“Je lis actuellement …” – Novak Djokovic

Alors que la quarantaine se prolonge, les artistes de tennis habituellement actifs comme Novak Djokovic trouvent de nouvelles façons de s’engager. Alors que la plupart d’entre nous regardent des films et des émissions de télévision, Novak a révélé qu’il était en train de rafraîchir ses connaissances.

Djokovic a lu des travaux très intéressants. Sans surprise, cela a beaucoup à voir avec la culture de la Serbie. Novak a prouvé par le passé qu’il était profondément ému au sujet de sa nation.

Novak a récemment parlé de ce qu’il faisait pendant la quarantaine. En fait, il a également beaucoup lu.

Qu’a dit Novak Djokovic?

Novak a déclaré que la quarantaine lui donnait enfin le temps de se connecter avec son environnement. En fait, cela lui donnait du temps pour les plus beaux plaisirs de la vie comme la lecture de livres.

«Cela m’aide, moi et mon entourage, à nous efforcer de passer le plus de temps possible dans un esprit positif et joyeux, pour essayer d’avoir une apparence aussi positive que possible.»

«Il y a une variété de lectures, il y a beaucoup de temps. Je lis actuellement le dictionnaire serbo-serbe de Radovan Damjanovic. “

Radovan Damjanovic est professeur d’histoire à Belgrade. Cependant, son domaine de travail et de recherche est quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Damjanovic est associé à une branche de la linguistique appelée paléolinguistique.

Cela implique d’étudier des artefacts linguistiques anciens pour reconstruire des parties de l’histoire. Les travaux de Damjanovic le portent à environ 5000 avant notre ère. En fait, travailler sur une période qui remonte loin dans l’histoire est l’un des emplois les plus difficiles de l’entreprise.

Radovan Damjanovic

Voir Novak intéressé par un livre comme celui-là n’est pas une surprise. En fait, le logo de Novak était profondément inspiré par la langue et les codes serbes médiévaux. Il s’est donc toujours intéressé à l’histoire du langage et à la sémiotique qui l’entoure.

Peut-être que nous pouvons tous nous inspirer du N ° 1 mondial et rafraîchir nos intérêts latents.