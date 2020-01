“Je lui suis très reconnaissant” – Novak Djokovic s’ouvre sur Kobe Bryant

Black Mamba, Kobe Bryant, qui a passé 20 ans de sa vie au service de l’équipe NBA Los Angeles Lakers, a été tué dimanche dans un accident d’hélicoptère en Californie. Juste un jour avant sa mort soudaine, la légende serbe Novak Djokovic a révélé sa relation avec Bryant à l’Open d’Australie 2020.

En 2017, lorsque la carrière de Novak a développé une pente descendante, Bryant l’a motivé à refaire surface sur le circuit. Les choses tournaient mal et les précieux conseils de Bryant ont remodelé le tennis de Djokovic. Cela l’a aidé à surmonter son obstacle et à dominer à nouveau sur le circuit ATP.

Comment Kobe Bryant a aidé Novak Djokovic à faire son retour?

“Kobe a été l’un de mes mentors”, a déclaré Djokovic lors de l’Open d’Australie 2020. “J’ai eu plusieurs conversations téléphoniques avec lui et aussi bien sûr lorsque nous nous voyons en direct au cours des deux dernières années.”

Kobe Bryant et Novak Djokovic

«Quand je traversais la blessure avec mon coude et que je luttais pour gérer mentalement et émotionnellement toutes ces différentes choses qui m’arrivaient et que je tombais dans le classement et que je devais ensuite monter, il était l’une des personnes qui vraiment là pour moi de me donner des conseils et des directives très précieux pour croire en moi et avoir confiance en moi, faire confiance au processus que je serai de retour », a partagé Djokovic, numéro deux mondial.

Le Serbe a indiqué qu’il était ravi de partager une relation productive avec Bryant. Au-delà de l’ombre du doute, Djokovic sera désespéré après avoir appris sa disparition inattendue.

«Je lui suis très reconnaissant d’être là pour moi, d’être très solidaire. J’adore Kobe, qui ne l’aime pas? C’est un gars incroyable et l’un des meilleurs basketteurs et athlètes de tous les temps », a ajouté Djokovic.

“Novak est mon gars” – Kobe Bryant

Kobe Bryant était présent lors de l’US Open 2019. Il a lancé la pièce pour le match de troisième tour de Roger Federer. À Flushing Meadows, Bryant était en conversation avec ESPN et y a réfléchi sur sa relation avec Djokovic.

US Open 2019

“Il traversait un processus de” Physiquement, je ne suis plus là où j’étais. ” Comment avez-vous ajusté et changé votre jeu? Nous en avons parlé pendant un certain temps et ayant l’acceptation d’un athlète de dire: «Je ne suis plus ce que j’étais.» Novak est mon gars. Nous avons une relation. Nous avons une relation depuis longtemps », a expliqué Bryant.

À l’Open d’Australie 2020, Djokovic jouera son match de quart de finale contre Milos Raonic du Canada mardi.