Je m’amuse tellement plus sur le court

Le Vasek Pospisil du Canada dit qu’il a changé sa façon d’aborder le jeu, ce qui a donné de meilleurs résultats au deuxième semestre de 2019, même après avoir raté les six premiers mois de l’année dernière en raison d’une opération au dos. Pospisil s’est qualifié pour l’ASB Classic à Auckland plus tôt ce mois-ci et a atteint le deuxième tour avant de s’incliner face à son compatriote Denis Shapovalov.

S’adressant à la CBC, le joueur de 29 ans a déclaré: “Je pense qu’il y a certainement eu beaucoup de changements dans ma façon d’aborder le jeu ces jours-ci. Maintenant que je suis en bonne santé, c’est vraiment quelque chose. Je pense que même juste mentalement et le poids sur mes épaules.

Je m’amuse beaucoup plus sur le court aussi. Être simplement capable de se concentrer pour essayer de s’améliorer et ce que vous devez faire physiquement, tactiquement et techniquement pour vous améliorer. Je peux simplement consacrer toute mon attention à essayer de devenir un meilleur joueur plutôt que de me demander comment mon corps va se sentir. “

Parlant de ses six mois d’absence en raison d’une opération au dos, Pospisil a déclaré: “La plupart du temps, ce n’était qu’une période très amusante de six mois, étant donné que je n’étais pas sur le court de tennis. J’étais occupé et j’avais vraiment l’impression” Oh wow.

Même si je ne retourne pas sur le circuit, je peux être heureux, gagner ma vie et réussir dans tout ce que je décide de faire. Je pense que cela a en quelque sorte apporté ce sentiment de calme lorsque je suis revenu en tournée. “

Pospisil a commencé à travailler avec l’entraîneur et capitaine de la Coupe Davis Frank Dancevic depuis l’année dernière et il pense que le partenariat l’a sûrement aidé. “Je pense que nous venons vraiment de compter sur mes forces. Je pense que cela a apporté les résultats et a façonné le reste de mon jeu. .

J’ai soudainement été à nouveau un adversaire dangereux et je bougeais très bien et frappais mon coup droit gros et servais gros. C’est toujours comme ça que je vais me donner les meilleures chances de gagner des matchs lorsque je serai au service et que je gagnerai de gros coups droits.

C’était le meilleur que mon corps ait ressenti au cours des cinq ou six dernières années. Je pense donc que c’était une fin d’année extrêmement positive. Je pense plus mentalement que cela a en fait montré que mon corps est dans un endroit qui peut jouer au sommet du sport et à un niveau élevé .. la fin de l’année m’a en quelque sorte pris par surprise en termes de comment je me sentais et comment J’ai joué.”