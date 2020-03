“Je m’attendrais à ce que Roger Federer dispute l’US Open et non le French Open”

Le Roland Garros 2020 se jouera du 20 septembre au 4 octobre. Le report officiel du Slam parisien (qui aurait dû débuter le 18 mai) est arrivé. Suite à l’urgence du coronavirus, les organisateurs ont décidé à l’avance de déplacer le tournoi à l’automne.

L’Open de France débutera une semaine seulement après la finale de l’US Open masculin en simple. Dans l’ère ouverte, deux événements du Grand Chelem n’ont jamais été organisés aussi près l’un de l’autre. L’Open de France coïncide également avec la populaire Laver Cup. “Que fait Rafael Nadal? Joue-t-il à l’US Open ou se réserve-t-il pour les Français? Parce qu’il est probable que vous ne pouvez pas gagner les deux consécutivement”, a déclaré Todd Woodbridge à Wide World of Sports.

“L’US Open est brutal en termes de chaleur et de récupération, et les Français sont brutaux en raison de la physicalité qui est nécessaire pour jouer sur terre battue. Cela ouvre vraiment la possibilité aux joueurs de choisir l’un ou l’autre. La majorité ne le fera pas, mais je m’attendrais à ce que Roger Federer joue l’US Open et non les Français, et Rafa à l’inverse.

Novak peut-il gagner les deux consécutivement? Historiquement, les Français et Wimbledon étaient à deux semaines d’intervalle, mais au moins vous aviez une semaine de congé, suivie d’une semaine de préparation. Ce n’est pas le cas ici. Et disons que vous êtes un joueur de double et que vous allez profondément à l’US Open.

Ensuite, vous ne pouvez pas vous qualifier pour les Français. Il y a beaucoup de problèmes qui, je pense, ont été ignorés en choisissant la date à laquelle ils ont “- at-il ajouté.