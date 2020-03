Je m’attendrais à ce que Roger Federer joue contre l’US Open et Rafael Nadal fasse l’inverse

La légende australienne du tennis en double, Todd Woodbridge, a déclaré que la décision de la Fédération française de tennis de déplacer l’Open de France en septembre sans consulter aucun des autres organismes de tennis concernés pourrait devoir être relookée dans les prochains jours.

La Fédération française de tennis (FFT) a annoncé que son Grand Chelem, qui se tenait chaque année fin mai, se tiendrait désormais fin septembre, une semaine seulement après la fin prévue de l’US Open. S’adressant à World Wide of Sports, Woodbridge a déclaré: «Il est assez évident qu’ils sont allés de l’avant avec peu ou pas de consultation.

C’est très gênant lorsque vous ne parlez pas au moins au groupe de jeu, et compte tenu des moments où nous sommes, c’est insensible. À un moment donné, il devra être réexaminé. Que fait Rafael Nadal? Joue-t-il à l’US Open ou se réserve-t-il pour les Français? Parce que la probabilité est que vous ne pouvez pas gagner les deux consécutivement.

L’US Open est brutal en termes de chaleur et de récupération, et les Français sont brutaux en raison de la physicalité qui est nécessaire pour jouer sur terre battue. Cela ouvre vraiment la possibilité aux joueurs de choisir l’un ou l’autre. La majorité ne le fera pas, mais je m’attendrais à ce que Roger Federer joue l’US Open et non les Français, et Rafa à l’inverse.

Novak peut-il gagner les deux consécutivement? Historiquement, les Français et Wimbledon étaient à deux semaines d’intervalle, mais au moins vous aviez une semaine de congé, suivie d’une semaine de préparation. Ce n’est pas le cas ici. Et disons que vous êtes un joueur de double et que vous allez profondément à l’US Open.

Ensuite, vous ne pouvez pas vous qualifier pour les Français. Il y a beaucoup de problèmes qui, je pense, ont été ignorés en choisissant la date qu’ils ont. “L’Australien dit que la Fédération française de tennis devrait se réunir avec d’autres organismes de tennis et travailler ensemble sur le calendrier du tennis car tous les joueurs et les organismes sont affectés. par les événements actuels.

“C’est là que nous devons nous asseoir et voir comment le paysage se déroule. Tout le monde en prend un coup, il y a des contrats en place, des engagements de diffusion, des sponsors, et toutes ces choses doivent être discutées et réfléchies.

Même maintenant, je pense que la Fédération française devra venir à la table et résoudre les problèmes avec le reste de la communauté du tennis. Vous espérez que c’est effectivement ce qui se passe. “Woodbridge craint également que les championnats de Wimbledon ne se déroulent pas comme prévu.

“Je ne peux pas appeler à ce sujet si loin. Même en écoutant (le Premier ministre britannique) Boris Johnson, il a dit de rester à la maison pendant 12 semaines, ce qui nous amène presque au début de Wimbledon. Le problème que nous ‘ Ce que nous allons avoir, c’est parce que nous sommes un sport international, les joueurs pourront-ils se rendre aux événements? Beaucoup de joueurs ne pourront pas voyager, donc notre tournée ne sera pas ouverte à tous ses membres.

Je pense que ce sont des choses qui nécessitent beaucoup plus de discussions et de discussions dans la salle de réunion, pour comprendre et créer l’opportunité pour tout le monde. Nous avons des membres de tournée de presque tous les pays du monde, et vous devez pouvoir les laisser jouer.

À l’heure actuelle, nous n’avons pas la possibilité de voir quand nous pourrons retourner sur le terrain. C’est un état de limbes pour tout le monde, c’est pourquoi la décision de la fédération française a été une grande surprise. ”