“Je me bats plus avec le temps …”

Avant la crise sanitaire, il y avait des objectifs et des aspirations que chaque joueur s’attendait à accomplir. Taylor Townsend dit “C’est assez bizarre en fait au début … maintenant j’essaie juste de trouver d’autres choses à faire … lire un livre, peindre … essayer beaucoup d’autres choses en dehors de ma zone de confort … “

La 73e joueuse classée de la WTA s’est assise pour discuter de sa situation face à la longue, longue pause indésirable avec les animatrices de podcast Tennis.com Nina Pantic et Irina Falconi. Mais ses expériences se reflètent même avec les meilleurs joueurs et c’est un repos sur le corps mais pas vraiment sur l’esprit en passant par le hiatus.

L’année dernière, elle a atteint le 4e tour de l’US Open et a remporté cette année son premier titre WTA en double à Auckland avec Asia Muhammad. Elle avait également réussi une couronne à l’Oracle Challenger en double également avec Muhammad.

Mais les temps se durcissent malgré les entraînements virtuels avec son entraîneur et entraîneur sans pouvoir revenir sur le terrain en compétition. Falconi, l’un des animateurs du podcast, a donné à Townsend une consolation en disant: “Vous avez juste à voir cela comme un moment positif pour faire tant de choses différentes …”

Townsend a accepté et a ajouté “J’ai acheté un clavier et 8 puzzles.” Mais en voyant la réalisation des temps, lorsque l’entraîneur de Falconi l’a encouragée à frapper, sa réponse a été “Allez-y et frappez … pour quoi? C’est encore trois mois avant que nous n’allions jamais monter sur le court .. . “

La question de simplement faire quelque chose à la place du tennis est difficile et alors que de nombreux joueurs peuvent regarder ce qui était leurs programmes de télévision préférés, Townsend rit de l’idée et dit “Il y a tellement de télévision que je peux regarder!” Elle admet qu’être hors de la maison et voyager est plus de son horaire habituel, mais les tournois ont échoué un à un comme les dominos, car elle commente que “… il devient plus difficile de garder les choses en perspective.”

En plus d’essayer presque tout pour rester occupé lorsque le tennis n’est pas une option, elle tente une chance à “ TikTok ”, un réseau social chinois de partage de vidéos utilisé pour créer des vidéos de danse courte, de synchronisation labiale, de comédie et de talent.

Un milieu mieux utilisé par les adolescents, Townsend a fait appel au camarade Coco Gauff parce qu’elle dit en riant: “J’ai appelé Coco parce qu’elle est comme un OG Tik Tokker … Je ne sais même pas comment vraiment travailler l’application et j’aurais besoin de quelqu’un de plus jeune en me montrant comment le faire fonctionner correctement … “

Les joueurs n’ont pas d’autre choix que de découvrir et de revivre des passe-temps pour se tenir occupés mais l’esprit de revenir bientôt sur le terrain se dissipe lentement. Patrick McEnroe, un ancien joueur, maintenant commentateur de tennis, avait mentionné dans les médias de tennisworldusa que “Oh, je le pense (U.S.

Open) pourrait certainement être annulé … “Il a souligné que le tennis professionnel a le seul problème d’être un sport international. Ce n’est pas qu’une seule ville, un seul État ou un seul pays doit être à l’écart des problèmes de santé, mais le monde.

La ville de New York a été durement touchée par la pandémie et si elle n’est pas éclaircie à temps, il n’y aura pas de dernier chelem de la saison. Simona Halep, la troisième joueuse de la WTA, a déclaré que “le pire scénario dans ma tête est que cette année sera annulée … Je n’avais jamais eu un tel sentiment, donc je ne sais pas à quoi m’attendre.”

Personne ne peut prédire quand l’épidémie de virus sera terminée, mais tout ce qu’ils savent, c’est que ce sera une énorme entreprise d’être prêt instantanément à fonctionner à un niveau compétitif supérieur le moment venu.