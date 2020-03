Je me demande si Rafael Nadal sautera l’US Open et se concentrera sur Roland Garros

La star du tennis suisse à la retraite Marc Rosset dit qu’il se demande si l’Espagnol Rafael Nadal envisagera de retirer le tournoi de l’US Open Grand Slam de son calendrier et donnera la priorité au Grand Chelem de Roland Garros, qu’il a remporté 12 fois dans sa carrière – après le retard des organisateurs de l’Open de France le Grand Chelem en terre battue jusqu’en septembre dans un geste qui a causé beaucoup de brûlures d’estomac aux joueurs.

Avec les nouvelles dates de l’Open de France, il n’y a qu’un écart d’une semaine entre l’US Open et l’Open de France mais l’USTA a déclaré qu’à partir de maintenant le tournoi reste dans les temps, elle continuera à revoir la situation plus près du temps et de tout les modifications ne seront apportées qu’après consultation des tournées et autres organismes de tennis concernés.

S’exprimant jeudi à la radio suisse, Rosset a déclaré: “Le cas est exceptionnel mais nous nous rendons compte qu’il existe une sorte de querelle, de non-communication. Chacun défend ses propres intérêts. Certes, il y a des intérêts financiers pour les quatre tournois du Grand Chelem, mais c’est un peu dommage qu’il n’y ait pas eu de consultation.

On peut se demander si un joueur comme Rafael Nadal va retirer l’US Open de son calendrier et se concentrer sur la terre battue. Roland-Garros est un tournoi qui lui tient à cœur “Rosset, 49 ans, est surtout connu pour avoir remporté la médaille d’or en simple masculin aux Jeux olympiques de 1992.

Il a également remporté un titre en double du Grand Chelem à l’Open de France en 1992 en partenariat avec son compatriote Jakob Hlasek. Il a remporté 15 titres en simple et 8 titres en double dans sa carrière et a atteint le Top 10 en simple et en double dans sa carrière.