«Je me faisais virer des séances d’entraînement à 16 ans»

«J’étais tout à fait l’opposé de Pete quand j’étais plus jeune, jetant mes raquettes comme vous ne pouvez pas l’imaginer. Je me suis fait virer des séances d’entraînement non-stop quand j’avais 16 ans. a commencé juste à se détendre un peu plus sur le terrain.

Je n’écrase pas autant de raquettes qu’auparavant. J’ai grandi un peu, réalisant que le lancer de raquette n’a pas aidé mon jeu car j’étais toujours très négatif. J’avais l’habitude de parler beaucoup plus sur le terrain; ce n’est pas le cas maintenant et je suis plus positif.

De plus, bien sûr, pour jouer sur le Court Central devant une foule compacte contre Pete Sampras, cela ne vous fait pas crier et lancer des raquettes. Je pense que c’est assez normal. J’ai commencé à jouer à l’âge de trois ans, entraînant également le football à la même période.

À environ dix ou douze ans, j’ai dû prendre une décision concernant le passage à un seul sport. J’ai eu plus de succès au tennis et je suis allé au Centre national de tennis à l’âge de 14 ans. C’était en Suisse romande et je viens de la partie allemande.

Pour moi, ce fut très difficile au cours des six premiers mois. Je voulais rentrer chez moi car je n’étais pas heureuse. Je pleurais quand j’étais sur le point de quitter la maison dimanche. Ensuite, je suis allé au Orange Bowl U14, je suis revenu, j’ai commencé à me sentir mieux et à gagner des matchs.

À 16 ans, le Tennis Center a changé pour la partie de la Suisse où ils parlent les deux langues. J’ai également décidé de quitter l’école à ce moment-là parce que j’avais l’impression que cela me dérangeait de livrer mon meilleur tennis. J’ai quitté l’école et je suis remonté très rapidement, remportant un tournoi junior et terminant n ° 1. De plus, le passage des juniors aux pros n’a pas été aussi difficile. ”