«Je me fiche de la foule, j’ai fait de mon mieux sur le terrain»

Avec 1670 points sur son décompte, Nick Kyrgios a battu le top 25 pour la première fois depuis août 2018 en février, jouant à un niveau stable à la Coupe ATP et à l’Open d’Australie et regardant beaucoup mieux sur le court par rapport à 2019.

La majorité de ces points (1000) est survenue lors de deux événements ATP 500 l’année dernière, alors que Nick a conquis Acapulco et Washington, tous deux après avoir fait face à une balle de match, entrant dans le match nul de cette semaine à Acapulco loin de ses 100% mais avec un désir d’au moins essayer .

L’Australien a atteint le quatrième tour à l’Open d’Australie, donnant ses 120% contre Rafael Nadal qui a triomphé en quatre sets serrés, sautant New York et Delray Beach et essayant de faire un retour à Acapulco où il a battu Nadal après avoir repoussé les balles de match 12 mois depuis.

Ce ne sera pas le cas cette semaine, cependant, Kyrgios se retirant contre Ugo Humbert alors qu’il était à la traîne 6-3, passant 31 minutes sur le terrain et décidant d’arrêter après plus de problèmes avec ce poignet gauche. Nick a servi à 88% mais ce n’était pas suffisant pour le garder en sécurité, souffrant d’une pause et ne remportant à peine aucun point au retour pour envoyer le jeune Français en tête.

Après ce revers, Kyrgios connaîtra une baisse significative du classement, perdant environ 15 positions et restera dans le top 40. Humbert a tenu avec un as dans le match d’ouverture et a créé quelques chances de pause dans le deuxième match que Kyrgios a sauvées avec les gagnants, égalisant le score à 1-1 mais ne semblant pas du tout sur le terrain.

Ugo a tenu à 15 dans le troisième match avec un autre as et a pris une pause quelques minutes plus tard à la suite d’une double faute de Nick qui a reçu un temps mort médical après une chute de 4-1 derrière, avec une bande sur son poignet gauche qui ne pouvait conduire qu’à une chose .

L’Aussie a tenu à 15 dans le sixième match avec un as et avec un vainqueur de service à 3-5, restant dans un déficit de pause avant que Humbert ne soit amoureux de 6-3, Kyrgios se retirant une minute plus tard pour recevoir les huées de la foule.

“Je ne suis pas en bonne santé. J’ai essayé de venir jouer ici”, a expliqué Kyrgios. “J’ai fait des médias ici et aidé. J’ai essayé de jouer et de donner un peu de tennis aux fans.” Honnêtement, je m’en fous ..

à propos de la foule. J’ai essayé de jouer, j’ai soutenu les médias, je voulais donner du tennis aux gens mais ce n’était pas possible. Mon poignet n’est tout simplement pas prêt à jouer; Je pouvais le sentir à chaque revers. C’est malheureux après les souvenirs que j’ai eu l’année dernière; c’est dur pour moi. ”