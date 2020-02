“Je me fiche que l’adversaire fasse partie du top 5, je veux gagner chaque match”

Elena Rybakina, 20 ans, semble déterminée à atteindre le top 10 dès que possible après un début solide de sa campagne 2020. Le jeune kazakh a remporté 18 des 21 matches cette saison, perdant la finale à Shenzhen avant de conquérir Hobart pour faire un autre grand pas vers le top 20.

Ashleigh Barty s’est avérée trop forte au troisième tour de l’Open d’Australie et Elena n’a pas pensé à cette défaite trop longtemps, se qualifiant pour la troisième finale de l’année à Saint-Pétersbourg, remportant seulement quatre matchs contre Kiki Bertens.

La jeune percutante n’était pas parmi les favorites dans le peloton de tête de Dubaï, mais ce n’était guère un obstacle pour elle, battant la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin au premier tour et renversant le monde. 3 Karolina Pliskova 7-6, 6-3 pour accéder à la quatrième demi-finale des tournois WTA disputés en 2020 jusqu’à présent!

En compétition pour la première fois parmi les 20 meilleures joueuses, Elena a été l’un des joueurs à battre jusqu’à présent lors de cet événement fort de la WTA Premier, évinçant Pliskova dans son affrontement d’ouverture sur le Tour pour atteindre les quatre derniers et rester sur le parcours du titre .

Rybakina a explosé 11 as et repoussé neuf chances de pause sur dix, venant de 4-2 dans le premier set pour retirer immédiatement la pause et décrocher le tie-break 7-1. Le deuxième set a vu de nombreux matchs difficiles et prolongés et il a été décidé avec une pause anticipée pour Elena qui a repoussé les six chances de pause pour contrôler le tableau de bord et sceller l’affaire en deux sets.

“Je dois m’adapter parce que tout est nouveau pour moi”, a déclaré Rybakina. “C’est toujours bien de battre une joueuse du top-5 mais je ne pensais pas que si elle était n ° 2 ou 3 – cela n’a pas d’importance pour moi. J’essaie toujours de faire de mon mieux et je veux gagner chaque match; Je me concentrais sur ce que je devais faire. ”