Je me fiche que Nick Kyrgios mime mon service

Le numéro un mondial Rafael Nadal insiste sur le fait qu’il est complètement enfermé et concentré sur lui-même alors qu’il vise à remporter l’Open d’Australie. Jeudi, lors d’un affrontement au deuxième tour, la star du tennis australien Nick Kyrgios a imité la motion de service de Nadal – ce qui a fait rire l’arbitre de la chaise et les fans.

Nadal et Kyrgios ont tous deux remporté des victoires jeudi et ils sont maintenant à une victoire de la rencontre en huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Lorsqu’on lui a demandé si Kyrgios imitait son service, Nadal a joué cool et a insisté sur le fait que ce n’était pas un gros problème pour lui.

“Je m’en fiche vraiment. Je suis ici pour jouer au tennis. Je m’en fiche du tout. Si c’était drôle – bon. C’est tout”, a déclaré Nadal après avoir battu Federico Delbonis en deux sets. L’Espagnol tête de série affrontera ensuite son compatriote Pablo Carreno Busta.

De l’autre côté, Kyrgios devra dépasser Karen Khachanov, championne des Masters de Paris 2018, pour disputer la quatrième manche à Melbourne Park. Nadal et Kyrgios ont un peu d’histoire et l’Australien a prouvé par le passé qu’il est capable de rivaliser et de battre le n ° 1 mondial.