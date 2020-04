«Je me sens bien à Shanghai, je joue à haut niveau»

Lancé la saison avec le titre à Sydney, Roger Federer a finalement franchi une nouvelle étape et atteint le top 10 en mai après la première couronne du Masters 1000 à Hambourg. Après son résultat le plus significatif dans une carrière en dehors des Majors, Roger a perdu le terrain au cours des deux prochains mois, ne réussissant pas à remporter une victoire à Roland-Garros et à Wimbledon et perdant sa place parmi l’élite après une série de départs précoces.

Le Suisse a atteint la quatrième manche à l’US Open et cela lui a donné une certaine confiance, remportant le quatrième titre ATP à Vienne en octobre et retournant dans le top 10 et l’ATP Race à Shanghai. Jouer à Madrid en tant que n ° mondial.

7, Roger a battu Marcelo Rios au premier tour pour prendre un départ gagnant, recherchant une autre course profonde comme à Vienne et plus de points sur son décompte dans la quête vers la première place de la Coupe Masters. “Je me sens bien à Shanghai, c’est formidable d’être de retour dans la course.

J’étais 10e et maintenant 7e après avoir remporté Vienne. Je suis également sur la position la plus élevée de ma carrière, dépassant la 8e place que j’occupais après le titre à Hambourg. J’apprécie le tennis en ce moment parce que j’ai eu des difficultés ces derniers temps avec le manque de confiance et des problèmes sur et hors du terrain, avec mon ami mourant.

J’ai traversé des moments difficiles et je suis heureux que ça remonte. Je pense que l’affrontement contre Xavier Malisse à l’US Open m’a beaucoup aidé, venant d’un set down. Je n’ai pas si bien joué au tour suivant contre Mirnyi mais il ne m’a pas laissé entrer dans le match.

La Coupe Davis au Maroc a également été excellente pour ma confiance, j’ai très bien joué, même si vous n’obtenez pas beaucoup de points de course là-bas. Pourtant, je ne savais pas à quel point j’allais jouer à l’intérieur. Je sentais que mon jeu montait déjà à Moscou.

J’ai perdu contre Safin qui a concouru à un niveau élevé. J’ai fait une superbe course à Vienne la semaine dernière et je me sens beaucoup mieux qu’il y a quelques mois. ”