«Je me sens incroyablement excité, je ne m’attendais pas à ce genre d’accueil»

Le Match tant attendu en Afrique 6 est vivant et dynamique au Cap, avec une foule de quelque 50 000 spectateurs qui s’amusent sur un court orange! Roger Federer et Bill Gates d’un côté et Rafael Nadal et Trevor Noah de l’autre ont donné le coup d’envoi du match en Afrique 6 au Cape Town Stadium devant la foule record, s’amusant beaucoup sur le terrain et donnant les gens dans les tribunes devraient se réjouir avant le match principal entre Roger Federer et Rafael Nadal qui interviendra après le double.

Roger et Rafa étaient les rivaux du premier match en Afrique il y a huit ans, partageant le terrain plusieurs fois dans le monde et se sentant toujours prêts à s’entraider et à collecter des fonds pour les organisations caritatives des deux géants du tennis.

Jouant devant la foule sud-africaine pour la première fois, Roger n’a pas pu trouver le bonheur et l’excitation, espérant une soirée incroyable et se sentant fier d’avoir les origines sud-africaines. “Je me sens incroyablement excité; je suis tellement heureux en ce moment.

Je suis ravi et fier de mes origines africaines; J’ai passé une grande partie de mon enfance ici en vacances. Cela fait 20 ans depuis ma dernière visite au Cap; ça valait la peine d’attendre et je ne m’attendais pas à ce genre d’accueil.

L’Afrique du Sud est un beau pays, j’aime la nourriture, le safari de style de vie, les gens au cœur chaleureux, vous l’appelez. Je n’ai jamais vu Trevor Noah jouer au tennis; cela lui donne l’avantage et il a le meilleur partenaire qu’il pouvait trouver à Rafa, la légende ultime de notre sport.

Ça va être très spécial. Bill et moi sommes prêts à partir; ça va être tellement amusant et merci à tous d’être venus du fond du cœur. »Bill Gates a déclaré:« Je pratique avec Roger depuis des années, en profitant de ses compétences; c’est pourquoi nous sommes invaincus.

Nous nous sommes beaucoup amusés lors des précédents matchs pour l’Afrique, les événements étaient incroyablement agréables et ils ont permis de recueillir des ressources incroyables pour sa fondation. Je suis ravi d’être ici devant le plus grand public de tennis de tous les temps. ”